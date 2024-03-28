Вы не сможете помыть Tesla Cybertruck обычной водой и пеной (видео)

На видео этот процесс занял не менее 50 минут

Очистка Tesla Cybertruck после долгой поездки является трудоемким и сложным процессом: Корпус Cybertruck из нержавеющей стали притягивает значительное количество грязи, жуков и прочего мусора, особенно после продолжительной езды.

Чтобы очистить Cybertruck, нужно выполнить несколько последовательных действий. Об этом пишет издание Insideevs.

Последовательность действий для мытья пикапа Tesla Cybertruck

Как сообщается в материале, сначала нужно очистить пикап под высоким давлением, чтобы удалить основную часть грязи и мусора. Далее потрите корпус машины мыльной тряпкой.

Это нужно сделать несколько раз, вплоть до того, пока пикап не станет выглядеть немного чище. Но даже после этого на кузове авто останутся следы от прилипших к нему насекомых.

Тогда нужно использовать жидкое полировочное средство, далее еще раз протереть пикап и промыть его. В конце наносится средство для очищения стекла. И даже после всех этих сложных манипуляций кузов пикапа может выглядеть не чистым. Итак, кузов из нержавеющей стали трудно мыть – на это нужно потратить не один час.

Ранее "Телеграф" писал, как Tesla Cybertruck скрестили с Porsche 911. В результате получился зрелищный монстр.