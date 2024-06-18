Схитрить не удалось: ЕС жестко наказывает свои автобренды, перенесшие производство в Китай

Европейский Союз нанес удар по собственным автопроизводителям, перенесшим часть производства электромобилей в Китай

Европейский Союз решил оградить свою автомобильную промышленность от растущей конкуренции со стороны китайских и европейских автопроизводителей, перенесших производство в Китай. Новые импортные пошлины ориентированы на выравнивание конкурентноспособного поля и создание равных условий для всех игроков рынка.

С 1 июля налоговая ставка может возрасти до 38,1% для некоторых китайских автопроизводителей. Однако эти тарифы не только направлены против китайских компаний, но и против европейских автогигантов, перенесших часть своего производства в Поднебесную, их ждет повышение ставки до 21%.

Кто из европейских производителей подвергнется санкциям

Среди главных целей новых пошлин такие известные бренды, как Mercedes-Benz, BMW и Renault. Эти автопроизводители решили переместить определенные производственные мощности из Европы в Китай, чтобы воспользоваться более низкими затратами на рабочую силу. Перенос производства в Китай позволил европейским автопроизводителям значительно снизить себестоимость своих автомобилей. Однако теперь ЕС вводит дополнительные импортные пошлины, чтобы нивелировать это преимущество и создать равные условия для автопроизводителей, сохранивших производство в Европе.

Новые тарифы — ответ на расследование Еврокомиссии, которое обнаружило, что электромобили в Китае получают "несправедливые субсидии" от государства. Ожидается, что Великобритания также введет подобные пошлины, поскольку ей придется следовать за ЕС.

Хотя эти меры могут оградить европейскую автопромышленность от ценовой конкуренции со стороны более дешевых китайских электромобилей, существует риск возмездных мер со стороны Пекина. Это может помешать прибыльности и инвестициям европейских компаний в разработку электромобилей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Китай стал новым автомобильным центром мира. Китайские бренды продали 13,43 миллиона автомобилей во всем мире только за прошлый год.