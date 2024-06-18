Популярна модель Tesla подешевшала майже на 10 тисяч доларів: скільки коштує в Україні

Приємна новина для тих, хто давно мріяв про Tesla, але йому було задорого

Конкуренція на ринку електромобілів постійно посилюється. Щоб тримати конкуренцію на рівні, а також підтримати своїх виробників, уряди різних країн впроваджують різноманітні мита для "чужих". А своїх автовиробників навпаки стимулюють.

Наприклад, у США електромобілю Model 3 Long Range надали велику податкову знижку. Це дало змогу знизити ціну електрокара майже на 10 тисяч доларів. Про це пише видання Аrenaev.

Скільки тепер коштуватиме Tesla

Виробник електромобілів Tesla зробив приємний крок для майбутніх покупців, забезпечивши право на отримання федеральної податкової знижки в розмірі $7500 для своєї популярної моделі Model 3 Long Range. Її ціна зараз становить $47 490. Разом із цією знижкою реальна вартість автомобіля зменшиться до $39 990.

Model 3 Long Range, відома своїм величезним запасом ходу та стильним дизайном, завжди була привабливим вибором для екосвідомих водіїв. Проте тепер, завдяки податковій знижці, Tesla зробила її доступною для значно ширшої аудиторії споживачів.

Федеральна податкова знижка, яка була запроваджена для стимулювання попиту на електромобілі, стала вирішальним чинником у визначенні їхньої конкурентоспроможності на автомобільному ринку.

Право на податкову знижку для електромобілів та подальше зниження ціни на Model 3 Long Range створили цікаву ситуацію в модельному ряді Tesla. Базова Model 3 з заднім приводом, більш доступна версія, не може мати податкову знижку через використання китайських акумуляторів LFP.

Таким чином більш прогресивна модель Long Range тепер коштує лише на $1000 дорожче за свій бюджетний аналог, фактично перетворюючись на найбільш розумний вибір у лінійці.

Ціна Model 3 Long Range у $40 000 є важливою віхою, оскільки вона суттєво знижує середню вартість нового автомобіля в США. Завдяки такій доступності, а також екологічним перевагам та довгостроковій економії, пов'язаній з електромобілями, все більше споживачів можуть схилитися до електричного транспорту.

Хоча Tesla офіційно не коментувала деталі змін в акумуляторі, які зумовили право на податкову знижку, галузеві аналітики припускають, що компанія, ймовірно, змінила джерело та склад компонентів акумулятора для Model 3 Long Range.

Податкова знижка також повпливає на остаточну ціну Model 3 Long Range, яка імпортується в інші країни світу, зокрема, і в Україну. Проте наскільки суттєвою вона буде, до кінця не ясно.

Раніше "Телеграф" писав, що ви не зможете помити Tesla Cybertruck звичайною водою та піною. Власники електрокара зіштовхнулись з неабиякими труднощами, пов'язаними з миттям авто.