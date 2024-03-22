Хакеры взломали электромобиль Tesla за 30 секунд
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Им удалось вывести из строя электронный блок вождения автомобиля
Команда хакеров Synacktiv взломала электромобиль Tesla Model 3. Событие произошло на соревнованиях Pwn2Own в Ванкувере.
Как им удалось взломать Tesla Model 3
Об этом сообщает BleepingComputer. Отмечается, что Synacktiv удалось вывести из строя электронный блок вождения автомобиля. За свои действия, хотя в реальной жизни они противоправны, команда получила 200 тысяч долларов и Tesla Model 3 в подарок.
Так, используя шину CAN BUS, специалисты обнаружили уязвимость из-за целостного переполнения. Tesla пообещала дополнительное вознаграждение в 500 тысяч долларов и еще один автомобиль для тех, кто сможет получить полный удаленный доступ с неограниченными правами при работе с автопилотом.
Среди победителей в первый день были Харири из Haboob SA, использовавший эксплойт Adobe Reader для заработка 50 тысяч долларов. Также стоит отметить успехи Devcore, повысившей привилегии в Windows 11 и заработавшей 30 тысяч долларов, а также Seunghyun Lee из KAIST Hacking Lab, который сломал веб-браузер Google Chrome с помощью уязвимости Use-After-Free и получил 60 тысяч долларов.
Во второй день соревнований участники попытаются продемонстрировать новые методы взлома популярных браузеров и операционных систем в попытках получить часть призового фонда в 1,5 миллиона долларов. Прошлогодний Pwn2Own Vancouver был впечатляющим. Хакеры заработали более миллиона долларов и автомобиль Tesla в разных системах, включая Windows 11, macOS, Ubuntu Linux и другие.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы стали вдвое больше покупать электрокары. Больше всего отдается предпочтение подержанным "зеленым" авто.