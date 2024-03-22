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Хакеры взломали электромобиль Tesla за 30 секунд

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
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Хакеры взломали электромобиль Tesla за 30 секунд Новость обновлена 22 марта 2024, 09:42

Им удалось вывести из строя электронный блок вождения автомобиля

Команда хакеров Synacktiv взломала электромобиль Tesla Model 3. Событие произошло на соревнованиях Pwn2Own в Ванкувере.

Как им удалось взломать Tesla Model 3

Об этом сообщает BleepingComputer. Отмечается, что Synacktiv удалось вывести из строя электронный блок вождения автомобиля. За свои действия, хотя в реальной жизни они противоправны, команда получила 200 тысяч долларов и Tesla Model 3 в подарок.

Так, используя шину CAN BUS, специалисты обнаружили уязвимость из-за целостного переполнения. Tesla пообещала дополнительное вознаграждение в 500 тысяч долларов и еще один автомобиль для тех, кто сможет получить полный удаленный доступ с неограниченными правами при работе с автопилотом.

Среди победителей в первый день были Харири из Haboob SA, использовавший эксплойт Adobe Reader для заработка 50 тысяч долларов. Также стоит отметить успехи Devcore, повысившей привилегии в Windows 11 и заработавшей 30 тысяч долларов, а также Seunghyun Lee из KAIST Hacking Lab, который сломал веб-браузер Google Chrome с помощью уязвимости Use-After-Free и получил 60 тысяч долларов.

Во второй день соревнований участники попытаются продемонстрировать новые методы взлома популярных браузеров и операционных систем в попытках получить часть призового фонда в 1,5 миллиона долларов. Прошлогодний Pwn2Own Vancouver был впечатляющим. Хакеры заработали более миллиона долларов и автомобиль Tesla в разных системах, включая Windows 11, macOS, Ubuntu Linux и другие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинцы стали вдвое больше покупать электрокары. Больше всего отдается предпочтение подержанным "зеленым" авто.

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#Электромобиль #Tesla Model 3