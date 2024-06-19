Електричний брат Land Rover та Jaguar: Chery створить новий люксовий кросовер попри мита ЕС

Chery випускатиме люксові "електрички" для Jaguar Land Rover

Британський автовиробник Jaguar Land Rover (JLR) оголосив про повернення культової назви Freelander, але цього разу для нової лінійки електричних моделей, орієнтованих на ринок Китаю. Згодом ці електромобілі можуть з'явитися і на глобальних ринках.

Нові електрокари Freelander будуть створені у співпраці з китайською компанією Chery, яка вже 12 років є партнером JLR. Виробництво буде налагоджено на спільному підприємстві Chery Jaguar Land Rover (CJLR) на сході Китаю.

Незалежний бренд

Моделі Freelander EV використовуватимуть архітектуру, надану Chery. Ця компанія наразі виробляє для JLR такі моделі, як Land Rover Discovery Sport, Range Rover Evoque, Jaguar E-Pace та подовжені версії седанів XF і XE.

Жодна з компаній не надала жодних технічних подробиць, але в поширених повідомленнях у китайських ЗМІ йдеться, що однією з них стане платформа M3X, розроблена у партнерстві з Magna International. Ця конструкція, що використовується у позашляховиках Exeed RX і Chery Fulwin T10, може вміщувати як гібридні силові агрегати, що працюють на чистому згорянні, так і підключаються до мережі, але очікується, що автомобілі Freelander будуть пропонувати лише останній варіант.

Керівництво JLR позиціонує Freelander як "незалежний" бренд, відокремлений від існуючих портфоліо Chery та Jaguar Land Rover. Це дозволить електромобілям цільно орієнтуватися на масовий ринок Китаю.

Поки що нові Freelander EV продаватимуться виключно на китайському ринку. Однак JLR має амбітні плани з часом експортувати ці електромобілі на глобальні ринки. Генеральний директор JLR, прокоментував цей крок як "важливий стратегічний" для компанії, що підкреслює їхню прихильність до Китаю та доповнює існуючий бізнес у цій країні.

Раніше "Телеграф" писав, що мита на китайські "зелені авто" значно підвищують. Цей радикальний крок має захистити європейських автовиробників від дешевого імпорту.