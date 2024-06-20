Hyundai випускає 2 дешевих електрокари в Європі: моделі можуть з’явитись і в Україні

Ці моделі стануть серйозними конкурентами для інших європейських брендів

Поки деякі скептики передрікають уповільнення темпів електромобілізації, Hyundai впевнено рухається вперед у цьому напрямку. Компанія планує розширити свою присутність на європейському ринку електромобілів, випустивши дві нові моделі.

Це бюджетний електрокар і новий представник лінійки IONIQ. Відповідну інформацію отримав сайт Еlectrek.

Якими будуть нові електромобілі від Hyundai Europe

Керівництво Hyundai Europe не бачить ознак стагнації у зростанні продажів електрокарів у регіоні найближчими роками. Генеральний директор Hyundai Europe Майкл Коул розраховує на збереження позитивної динаміки завдяки виходу нових моделей у ключових сегментах ринку. На Європейському конгресі автомобільних новин Коул зазначив, що Hyundai ставить за мету досягти частки електромобілів на рівні 14 відсотків або навіть більше від загального обсягу продажу у Європі цього року.

Попри те, що деякі країни Європи, зокрема Німеччина, скасували субсидії на придбання електрокарів, що призвело до падіння продажу на 31% у травні в порівнянні з попереднім роком, Hyundai налаштована нарощувати присутність у цьому сегменті з метою закріпити лідерські позиції в епоху електромобілів.

Частково впевненість компанії обумовлена ​​виходом на ринок двох нових електромобілів — бюджетної моделі Inster EV вартістю до 27 000 доларів (25 000 євро) та нової моделі лінійки IONIQ.

Субкомпактний Inster EV створений на базі бензинового CASPER для внутрішнього ринку Кореї, який коштує близько 15 000 доларів. Тому очікувана стартова ціна електричної версії не перевищить 25 000 євро. За оцінками Hyundai, запас ходу Inster EV сягатиме до 355 км за циклом WLTP.

Що стосується нового представника лінійки IONIQ, то ця модель буде представлена ​пізніше цього року. Деталі поки що не розголошуються, проте, ймовірно, новинку побудують на платформі E-GMP, завдяки чому вона матиме запас ходу понад 480 км, можливість швидкої зарядки менш ніж за 20 хвилин та доступну ціну.

З виходом двох нових електромобілів до 2025 року Коул прогнозує, що наступного року частка електрокарів Hyundai у Європі сягне близько 20%.

Хоча компанія критикує рішення Німеччини скасувати стимули на купівлю електромобілів, вважаючи це хибним сигналом для підтримки даної технології, Hyundai налаштована гнучко реагувати на ринкові умови та конкурентне середовище, вносячи необхідні коригування за потреби.

Тим часом у США Hyundai готується запустити виробництво на своєму першому заводі з випуску електромобілів і акумуляторів у Джорджії. Це станеться уже цього року. Першою модернізованою моделлю стане IONIQ 5 2025 року, а складені на цьому підприємстві електромобілі Hyundai матимуть право на податковий кредит у розмірі 7500 доларів.

Генеральний директор Hyundai Motor Group Чан Чже Хун підтвердив, що в США електромобілі є "пріоритетом", оскільки очікується, що завод Metaplant вартістю 7,6 млрд доларів дозволить значно наростити виробничі потужності.

Раніше "Телеграф" писав, що зарядка електрокара за 10 хвилин стане реальністю уже цього року. Однак в Україні інфраструктури наразі немає.