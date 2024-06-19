Renault Scenic E-Tech против Hyundai Ioniq 5: что лучше выбрать

Какой лучше подходит для вас компактный и бюджетный или премиальный и мощный Ioniq 5?

Рынок электромобилей стремительно растет, и два новых игрока – Renault Scenic E-Tech и Hyundai Ioniq 5 – готовы удивить своим потрясающим дизайном и передовыми технологиями. Эти два электрических внедорожника готовы изменить правила игры, предлагая водителям увлекательный опыт вождения и экологическую альтернативу традиционным авто.

Рассмотрим подробнее, как эти электрические внедорожники соревнуются друг с другом. От дизайна и интерьера до мощности, запаса хода и цены мы проанализируем все аспекты, чтобы определить, какой из этих электрических внедорожников лучше соответствует вашим потребностям и стилю жизни.

Дизайн и размеры

Оба автомобиля имеют современный и стильный дизайн, но Ioniq 5 больше по размерам. Его длина составляет 4,64 м, тогда как Scenic немного короче – 4,49 м. Ioniq 5 также имеет больший клиренс, что делает его более пригодным для езды по бездорожью. Но Scenic поражает своим динамичным и спортивным дизайном, невзирая на компактные размеры. Это делает его идеальным выбором для городских улиц и узких подъездов. Ioniq 5 имеет характерный дизайн с прямыми линиями, квадратными формами и большими колесами, что придает ему мощный и грубый вид. Кроме того, у него больший клиренс, что делает его более пригодным для езды по бездорожью и сложной местности.

Интерьер и технологии

В салоне оба автомобиля предлагают просторную и удобную среду с большими сенсорными экранами и передовыми системами помощи водителю. Однако Ioniq 5 имеет более премиальную отделку и дополнительные функции развлечений. А салон Renault Scenic разработан с акцентом на эргономику и удобство водителя и пассажиров.

Мощность и запас хода

Renault Scenic оснащен мощным электродвигателем мощностью 217 л.с., что обеспечивает отличные ускорения и динамические характеристики в городских условиях. Однако его подлинное преимущество заключается в аккумуляторе емкостью 87 кВт•ч, одном из самых больших в своем классе. Благодаря этому Сценик может похвастаться поразительным запасом хода до 625 км по циклу WLTP. Это делает его идеальным выбором для водителей, которые часто совершают дальние поездки или не хотят беспокоиться о постоянной подзарядке.

Hyundai Ioniq 5 немного опережает Renault по мощности, предлагая 225 л.с. от своего электродвигателя. Это обеспечивает еще лучшие ускорения и спортивные ощущения во время управления. Ioniq 5 разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 5,1 секунд в полноприводной версии, что делает его одним из самых быстрых электромобилей в своем классе. Однако аккумулятор емкостью 77 кВт•ч уступает Scenic, обеспечивая запас хода до 507 км по циклу WLTP.

Цена

Хотя Renault Scenic позиционируется как наиболее доступный вариант на рынке электромобилей, в Украине он стоит от 45500 евро. Такая цена делает электрокар привлекательным выбором для тех, кто хочет перейти на электромобиль, не тратя слишком много денег. А мощность, запас хода и современные технологии делают ее конкурентоспособной по сравнению с другими моделями в этом ценовом диапазоне.

В отличие от Scenic, Hyundai Ioniq 5 заявлен как более премиальный электрический внедорожник. Однако в Украине его цена стартует от 43311 евро. Однако за такую цену Ioniq 5 предлагает большие размеры, более мощный двигатель, премиальную отделку интерьера и дополнительные функции развлечений.

Подытожим: если вы ищете более компактный и бюджетный электрический внедорожник с большим запасом хода, Renault Scenic может стать хорошим выбором. Но если вы предпочитаете больший размер, премиальную отделку и более высокую мощность, Hyundai Ioniq 5 – лучшая альтернатива, хотя и менее выносливая.

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