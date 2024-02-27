Hyundai обновила свой популярный седан: авто получило 250-сильный мотор и доступную цену

Седан будет иметь 1,5- и 2,0-литровую версию

Южнокорейский производитель Hyundai начал предварительную продажу своего бизнес-седана Sonata одиннадцатого поколения. Отметим, что 11 поколение есть только в Китае, во всем мире оно считается восьмым.

5-метровый бизнес-седан теперь доступен как с 1,5-литровым, так и с 2,0-литровым двигателем. Версия с большим двигателем развивает мощность в 250 лошадиных сил. Об этом сообщает ITHome.

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Этот автомобиль производится в Китае, но доступен и на домашнем рынке, и в США. Может, скоро он приедет в Европу. Теперь в Поднебесной можно заказать версию и с 1,5 и с 2,0-литровым мотором. Младшая версия по предзаказу будет стоить 20,9 тысяч долларов.

К сожалению, о комплектациях пока неизвестно. О них должны рассказать в ходе официальной презентации. Это произойдет в марте или апреле.

Единственное, что известно – это двигатель и габариты. Привод передний. В обоих случаях будет доступна только 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Колесная база авто составляет 2875 мм, а габариты – 4945х1860х1450 миллиметров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине был замечен новейший Lamborghini Urus за почти 270 тысяч долларов. Он оснащен мощным 4,0-литровым V8 Twin-Turbo двигателем, который предоставляет мощности в 666 лошадиных сил и невероятных 850 Нм крутящего момента.