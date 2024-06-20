Новый Dacia Bigster: популярный среди украинцев бренд выпускает большой и доступный семейный SUV

Dacia готовится выпустить свой первый среднеразмерный внедорожник

Румынский бренд Dacia готовится выпустить свой первый среднеразмерный внедорожник под названием Bigster. Этот автомобиль будет больше популярного Duster и сможет конкурировать с такими моделями, как Ford Kuga, Nissan Qashqai и Skoda Karoq, но по значительно более низкой цене.

Прототип Dacia Bigster уже подмечен на дорожных испытаниях, хотя официальная премьера еще не состоялась. Несмотря на тяжелый камуфляж, можно увидеть некоторые детали дизайна.

Как будет выглядеть авто и какие будет иметь характеристики

Ожидается, что серийная версия будет похожа на концепт-кар Bigster 2021 года с его квадратными формами и светодиодными фонарями в форме буквы "Y". Длина Bigster будет составлять около 4,6 метра, что делает его одним из самых больших автомобилей Dacia.

Интерьер Bigster, вероятно, получит 10,1-дюймовый сенсорный экран, 7-дюймовую цифровую приборную панель и систему "YouClip" для крепления различных аксессуаров в салоне. Не исключено, что будет доступна и семиместная версия.

Под капотом, скорее всего, будут двигаться бензиновые двигатели с мягким гибридом мощностью 130 л.с. и полногибридная система мощностью 140 л.с. Возможны варианты с двигателем на сжиженном газе и более мощным 158-сильным мягким гибридом. Дизель не предлагается, что может разочаровать некоторых покупателей, поскольку дизельные двигатели часто дорожат их тяговой мощностью.

Цена

Цены на Dacia Bigster будут стартовать от 20 000 евро и могут вырасти до более 30 000 евро в зависимости от комплектации и двигателя. Это позиционирует Bigster как самую большую и дорогую модель в линейке Dacia, но при этом ее цена остается конкурентоспособной по сравнению с другими крупными внедорожниками. Несмотря на большие размеры, он все еще будет гораздо дешевле конкурентов.

Мировая премьера Dacia Bigster запланирована в конце 2024 года, а поступления в продажу – в 2025 году. Благодаря доступной цене и большим размерам, этот внедорожник может стать популярным выбором для семей, которые ищут просторный и бюджетный автомобиль.

Ранее "телеграф" писал, что Dacia обновила три бюджетных модели. Продажа этих автомобилей на рынках Европы стартовала в апреле.