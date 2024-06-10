Часто штрафуют несправедливо: большинство водителей не знают, что не нарушали это правило на круговом перекрестке

Какой указатель поворота нужно включать при въезде на круговой перекресток

Вопрос о том, какой указатель поворота нужно включать при въезде на круговой перекресток, достаточно распространен и вызывает немало дискуссий среди водителей и инструкторов. Разные специалисты высказывают противоположные мнения на этот счет, ссылаясь на нормы закона и собственный опыт.

Между тем были случаи, когда водители получали штрафы за невключение левого указателя поворота при въезде на круговой перекресток. И даже обжаловали их в суде. Итак, перед круговым перекрестком остановились два автомобиля, которые указатели поворота должны применить. А теперь к разбору.

Законодательные требования

В соответствии с разделом 9 "Предупредительные сигналы" Правил дорожного движения (ПДД), в пункте 9.2 указано, что водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота перед началом движения, остановкой, перестройкой, поворотом или разворотом. Других оснований для включения указателя поворота ПДД не предусматривается.

Круговой перекресток

Знак 4.10 "Круговое движение" требует объезда центрального островка (клумбы) в направлении, показанном стрелками. Этот знак не требует перестройки, поворота или разворота, а только объезд клумбы. Соответственно, при въезде на круговой перекресток нет необходимости включать какие-либо поворотники, поскольку не происходит ни перестраивание, ни поворот.

Важные аспекты

Пункт 10.4 ПДД обязывает водителей перед поворотом или разворотом занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части. Исключением является въезд на круговой перекресток, где направление движения определяется дорожной разметкой и возможно только в одном направлении. Это подтверждает, что при въезде на кольцо не следует включать поворотники. Однако при выезде с кругового перекрестка, когда водитель поворачивает направо, он должен включить указатель поворота в соответствии с пунктом 9.2 ПДД.

Таким образом, при въезде на круговой перекресток правила дорожного движения не требуют включать никаких указателей поворота. Однако при выезде с кольца, если вы поворачиваете направо, нужно включить правый поворотник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что водители часто создают аварийные ситуации на кольце. Ибо не знают, кому принадлежит приоритет в движении.