Цвет авто может стать поводом для штрафа: водителям рассказали, как сберечь 850 грн

Украинские водители, решившие изменить цвет своего авто, рискуют получить крупный штраф

Для многих автовладельцев смена цвета машины — это не просто каприз, а возможность придать своему железному другу индивидуальность и свежий вид. Однако в Украине к этому вопросу стоит подходить с особой осторожностью, ведь незарегистрированная перекраска может обернуться крупным штрафом.

Итак, вы решили преобразить свой автомобиль, сменив скучный серый оттенок на яркий красный. После посещения автосервиса ваша машина словно расцвела, привлекая восхищенные взгляды окружающих. Но во время очередной остановки сотрудник полиции замечает несоответствие цвета указанному в документах. И тут начинается самое интересное…

Какой штраф грозит за авто "неправильного" цвета

По законодательству Украины, цвет транспортного средства должен строго соответствовать регистрационным данным. В противном случае водителю грозит штраф в размере 850 гривен (по ч. 6 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях) — сумма, которая может серьезно ударить по семейному бюджету. Причем неважно, изменили ли вы оттенок полностью или просто нанесли защитную пленку.

Как избежать штрафа

Чтобы избежать наказания, необходимо пройти перерегистрацию автомобиля в Сервисном центре МВД. Процедура не слишком сложная, но требует определенных усилий и времени. Вам понадобится предоставить пакет документов, включая паспорт, идентификационный код и свидетельство о регистрации транспортного средства. При этом стоит учитывать, что в Украине существует всего 11 базовых цветов для регистрации: черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый, коричневый и серый.

Если ваш новый оттенок не выходит за рамки одного из этих цветов, перерегистрация не требуется. Таким образом, прежде чем отправляться в автосервис, стоит тщательно все взвесить. Ведь красота требует жертв, а в данном случае — соблюдения всех формальностей.

Ранее "Телеграф" писал, что водителей могут оштрафовать за отсутствие одной неприметной детали. Да-да, речь о брызговиках.