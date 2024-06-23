Готовьте кошельки и не только: что грозит водителям за неповиновение Военной полиции, кроме штрафа

Новые правила существенно изменят взаимодействие водителей со стражами порядка и усилят ответственность за нарушения на дорогах

Верховная Рада Украины одобрила законопроект, предусматривающий существенные штрафы для водителей, которые не будут выполнять законные требования сотрудников Военной полиции. Эта инициатива является частью более широкого процесса создания Военной полиции в Украине.

Такие штрафы, в частности, предусмотрены одобренным Верховной Радой в первом чтении законопроектом №6570-д, который вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Он дополняет основной законопроект №6569-д о Военной полиции, который также одобрен 19 июня за основу.

О чем идет речь в законопроектах

Если Рада примет закон о Военной полиции, такие полицейские получат широкие полномочия, включая право проверять документы у водителей, останавливать автомобили и проводить их поверхностный осмотр. Они также могут ограничивать или запрещать движение транспорта и пешеходов в определенных случаях, например, при задержании подозреваемых или при наличии угрозы жизни и здоровью людей.

Штрафы и санкции

За невыполнение законных требований работников военной полиции предусмотрены строгие санкции. Штрафы могут достигать 17 000 гривен, а в некоторых случаях нарушителям грозит арест на срок до 10 суток. Законопроект вводит новую статью в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которая устанавливает разные уровни ответственности:

За непредоставление информации или предоставление недостоверной информации – штраф от 4 250 до 6 800 гривен.

За невыполнение требований по устранению причин нарушений — штраф от 6 800 до 10 200 гривен или арест до 10 суток.

За невыполнение требований по устранению самих нарушений — штраф от 10 200 до 17 000 гривен или арест от 10 до 15 суток.

Ранее "Телеграф" писал, какие полномочия будет иметь военная полиция в Украине. Они закреплены в новом законопроекте.