Кредитные авто тоже могут мобилизовать? В финансовой компании дали неутешительные разъяснения

Закон о мобилизации в Украине только запутал вопрос о мобилизации кредитных и лизинговых автомобилей

В условиях нового Закона о мобилизации в Украине встал вопрос о возможном изъятии транспортных средств, приобретенных в кредит или лизинг, для нужд армии. Эта неопределенность вызвала беспокойство среди банкиров и финансистов и может привести к сворачиванию автокредитования и осложнениям в предоставлении лизинговых услуг.

Некоторые банки уже намекают на сокращение количества кредитных сделок на покупку автомобилей. Финансовые учреждения неохотно комментируют ситуацию, однако призывают к четкому законодательному урегулированию вопроса "мобилизации" кредитных автомобилей с учетом интересов банков и заемщиков.

Необходимость справок об отсутствии наряда на мобилизацию

По словам Александра Ярецкого, руководителя финансовой компании "Атом финанс", согласно новому закону, в залог нельзя оформлять только транспортные средства, на которые уже получен наряд на изъятие для нужд армии. Однако банк должен точно знать, есть ли такой наряд по конкретному авто. Для этого необходимо получить данные из Территориального центра комплектования (ТЦК).

Существуют сомнения, смогут ли ТЦК массово выдавать такие справки, а также согласятся ли заемщики обращаться за ними в военкоматы. Эта неопределенность может спровоцировать сворачивание автокредитования.

Вопросы о мобилизации лизинговых авто

Еще больше вопросов возникает по поводу лизинга автомобилей. Новые автомобили регистрируют на лизинговую компанию, которая передает их в лизинг клиенту. Пока клиент не выплатит полную сумму, техника остается собственностью компании, хотя пользуется ею клиент.

Непонятно, как лизинговые автомобили можно передавать для нужд ВСУ, поскольку формально они находятся в собственности лизинговой компании, а реально – у клиентов, которые не могут получить мобилизационные наряды. Также возникает вопрос, о каких именно авто лизинговых компаниях должны отчитываться – оформленные на них или фактически у клиентов.

Несмотря на все эти нюансы, Ярецкий отмечает, что все риски лежат на тех, кто оформил автомобиль в лизинг. Клиент обязан выплатить компании все лизинговые платежи независимо от того, будет ли автомобиль мобилизован.

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