Тачки Джеффа Безоса: дешевая Honda, эксклюзивная Bugatti и другой транспорт владельца Amazon

От скромной Honda Accord до эксклюзивных гиперкаров – на чем ездит миллиардер

Основатель Amazon Джефф Безос, самый богатый человек мира, удивил многих своим выбором первого автомобиля – скромной, но надежной Honda Accord 1997 года выпуска. Даже после того, как он стал миллиардером, Безос продолжал ездить на этой машине, объясняя это тем, что она "вполне нормальная" и что он предпочитает тратить деньги на вещи, имеющие значение для клиентов, а не на роскошь для себя.

Однако со временем коллекция автомобилей Безоса значительно разрослась и приобрела самые дорогие и престижные модели мира. Его гараж напоминает настоящий автомобильный музей, где собраны лучшие образцы инженерного мастерства и дизайнерского мнения со всего мира.

Cadillac Escalade

Полноразмерный люксовый внедорожник Cadillac Escalade с огроменным салоном и мощным двигателем является неотъемлемой частью гаража Безоса. Escalade отличается просторностью, мощным двигателем и богатой отделкой интерьера.

Lincoln Stretch Limousine

Для особых случаев Безос появляется на роскошном лимузине Lincoln Stretch. Эта удлиненная версия лимузина обеспечивает максимальный комфорт и пространство для пассажиров, а также многочисленные роскошные функции, такие как бары, телевизоры и развлекательные системы.

Mercedes-Benz S450

Безос является владельцем Mercedes-Benz S450 – базовой модели престижной линейки S-Class. Несмотря на то, что это самый дешевый вариант, S450 остается чрезвычайно роскошным и технологически продвинутым седаном. Он оснащен мощным двигателем, современными системами безопасности и роскошным интерьером из высококачественных материалов.

Range Rover

В коллекции Безоса также есть Range Rover – внедорожник премиум-класса от Land Rover. Эта модель известна своими непревзойденными проходными возможностями, просторным салоном и роскошной отделкой интерьера.

Bugatti Veyron Mansory

Одним из самых дорогих и эксклюзивных автомобилей в коллекции Безоса является Bugatti Veyron Mansory – специально подстроенная под него версия легендарного гиперкара Veyron. Эта модель оснащена мощным 8,0-литровым двигателем с 16 цилиндрами, выдающими более 1000 л.с., и может разгоняться до скорости более 400 км/ч.

Koenigsegg CCXR Trevita

Еще один гиперкар, принадлежащий Безосу — ультраредкий Koenigsegg CCXR Trevita, таких было выпущено всего два экземпляра. Этот автомобиль оборудован 4,8-литровым двигателем с двумя турбинами мощностью 1018 л.с. и может разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2,9 секунды. А карбоновое покрытие кузова содержит специальные алмазные волокна, что делает его еще более эксклюзивным.

Каждый из этих автомобилей представляет собой сочетание роскоши и производительности, а цены варьируются от 79 490 долларов за Cadillac Escalade до 4,8 миллиона долларов за Koenigsegg CCXR Trevita. Однако хотя коллекция автомобилей Безоса демонстрирует состояние и любовь бизнесмена к автомобильному совершенству, его ранний выбор в пользу скромной Honda Accord подчеркивает прагматический подход к расходам. Как один из самых успешных предпринимателей мира, Безос понимает важность приоритетных инвестиций, действительно имеющих значение для клиентов и бизнеса.

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