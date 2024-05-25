Тачки Юлии Тимошенко: раритетная "Чайка", дешевая Toyota Camry и другие автомобили в собственности семьи нардепки (фото)

Юлия Тимошенко — ценительница Мерседесов

Насколько известно общественности, народную депутатку Юлию Тимошенко нельзя назвать ценителем автомобилей. Они для нее скорее способ передвижения. Однако, конечно, Леди Ю не будет ездить на Жигулях или, скажем, Волге. В автопарке политика — только элитные марки. Рассказываем о них поподробнее.

О том, на каких автомобилях Тимошенко передвигалась в начале своей политической карьеры, неизвестно. А во времена премьерства это все еще более тайно. По одной информации, Тимошенко пользовалась бронированными служебными авто. Однако сама депутат эту информацию опровергла, говоря, что пользуется только личными авто. Впрочем, ни одного автомобиля в собственности Юлии Тимошенко никогда не было.

Так это или нет, но Юлия Тимошенко точно предпочитает Мерседесы. Этих авто — больше всего за все время публичности нардепа.

В 2019 году во время предвыборной кампании Юлию Владимировну заметили, когда она выходила из салона Mercedes S-класса W220, роскошного седана. Этот автомобиль она использовала еще со времен правления Ющенко. Потом ее также видели на заднем сиденье похожего авто — только в 221-м кузове.

Дочь Юлии Тимошенко – Евгения – также любит Мерседесы. Еще когда ее мать была премьером, девушку часто видели за рулем Mercedes CLS.

В 2020 году Юлия Тимошенко ездила на Mercedes S600. Этот автомобиль, как писал тогда Bihus.info, принадлежал компании "Интернациональные индустриальные проекты". Она напрямую связана с мужем главы ВО "Батьківщина". Аренда авто оплачивалась из государственного бюджета, ведь партия "Батьківщина" платила деньги за нее на счет компании Александра Тимошенко. В 2018 году налогоплательщикам эта услуга обошлась более чем в миллион гривен.

Также народная избранница имеет охрану. За ней вплотную ездил черный "Кубик". Соответственно, ни одного авто не было в декларации.

Ни один из этих автомобилей не был записан на Юлию Владимировну. Транспортные средства официально имели только муж Александр и дочь Евгения. В частности, Mercedes-Benz GL 350 CDI 2014 года выпуска был записан на Александра Тимошенко.

А что сегодня?

В декларацию за 2023 год семья внесла 4 автомобиля. Три из них — в собственности мужчины. Это Toyota LC 200 2018 выпуска, ГАЗ 14 1983 ("Чайка"), а также Audi A8 2016 года. Евгения Тимошенко владеет только Toyota Camry 2018 года. Этот автомобиль дочь отдала матери в безвозмездное пользование.

Ранее "Телеграф" писал об автомобилях Леонида Кучмы. Второй президент Украины владел лимузином с советскими ковриками, бронированным Mercedes за 500 тысяч долларов и другими транспортными средствами.