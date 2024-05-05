Тачки Кучмы: лимузин с советскими ковриками, бронированный Mercedes за 500 тысяч долларов и другие автомобили второго президента Украины

Кучма ездил на уникальных автомобилях

Немногие знают, но именно Кучма ввел в моду огромные кортежи. До него в Украине даже высокопоставленные чиновники не кичились роскошными автомобилями (хотя и имели их).

В 90-х он ездил на лимузине. Это Volvo Limousine 960 Royal 1996 года выпуска, один из немногих заводских, а не переработанных автомобилей. Для Кучмы это был офис на колесах — именно в этой машине президент проводил встречи, совещания, занимался разными президентскими делами, и все это на ходу. Сейчас его сдают в аренду.

Авто Леонида Кучмы

Автор высказывания "Украина — не Россия", впоследствии ставшего крылатым, уже после своей каденции продолжал пользоваться бронированным автомобилем. У него чрезвычайные меры безопасности: есть даже вооруженное сопровождение и это не просто охрана.

В 2014-м, как писал "ТопЖир ", он ездил на представительном Mercedes S V12, который имел броню. Точно таким же пользовался и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Сопровождением второго президента был бронированный Mercedes GL с комплексом "Пелена" на крыше. Выглядит он как черные ведра на крыше авто – они выполняют функцию защиты от радиоуправляемых взрывных устройств. Они также блокируют телефоны и другие гаджеты.

В 2019 году Леонид Данилович приобрел новенькое авто. Это Mercedes-Benz S600 Guard W222, который стоит около 500 тысяч долларов. На этой машине бывшего президента замечали в центре Киева.

Ранее Телеграф также писал, на каких авто ездит Владимир Зеленский и его команда. Речь идет как о тех временах, когда он просто был актером, так и о современных кортежах.