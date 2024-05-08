Тачки Коломойского, которые он скрывает от лишних глаз: дешевая Skoda и роскошные кортежи

Собрали все, что известно об автомобиле Коломойского

Влиятельный в прошлом украинский бизнесмен и олигарх Игорь Коломойский получил новое подозрение. На этот раз – в организации заказного убийства (речь идет о нападении на адвоката ).

Во времена своей величайшей славы и политического влияния Коломойский, как и второй президент Украины Леонид Кучма, передвигался исключительно кортежами. Не забывал он также привлекать внимание публики к себе. В частности, с помощью удивительных автомобилей. "Телеграф" решил рассказать, по каким машинам передвигался Игорь Коломойский, и какие транспортные средства скрывал от человеческих глаз.

У Коломойского много машин, и это ни для кого не секрет. Однако почти все из них записаны на коллег и друзей или на предприятие, сообщает ТопЖир. Так, в Днепре, например, автопарк банка "Приватбанк" в 2011 году выглядел не хуже, чем у какого-нибудь арабского шейха. Помимо обычных для богачей Bentley и других спортивных авто, здесь был суперкар Tesla Roadster Sport, считавшийся в те времена незаурядным эксклюзивом. В 2009 году этот американский электрокар стоил более 112 тысяч евро. Автомобиль выпускался ограниченным тиражом, а очередь за ним состояла из более чем тысячи человек (и все миллионеры).

BMW и микроавтобус

Как писали ранее "Схемы", Коломойский ездит на BMW с номерами, которые нельзя "пробить" по базе. Это могло свидетельствовать о том, что они поддельные или для прикрытия.

Ситуация с микроавтобусом Volkswagen другая. Его номера есть в базе. Это Volkswagen MULTIVAN 2014 года выпуска, зарегистрированный на юридическое лицо в Черноморске, Одесская область.

Дешевое авто – прикрытие или пиар-ход?

А уже во время проживания олигарха в Израиле Коломойский во время интервью BBC показал свой автомобиль. Это Skoda Kodiaq, которая стоит не более 35 тысяч долларов, очень дешево для масштабов украинского бизнес-магната.

Но в соцсетях тогда не поверили, что бизнесмен ездит на таком "середнячковом" авто, и предположили, что это лишь прикрытие для журналистов. Или – очередной способ держать свое состояние в секрете.

Но это далеко не все автомобили, которые есть у олигарха. В сентябре НАБУ и САП арестовали имущество Коломойского, среди которого более 1,6 тысячи транспортных средств. Они прямо или косвенно принадлежат бизнесмену. Вероятно, в этом автопарке много интересного.

Ранее "Телеграф" рассказывал об автомобиле Януковича, который любил раритеты и элитные Mercedes. В автопарке "легитимного" были как обычные транспортные средства, так и премиумклассы.