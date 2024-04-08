Культовые бандитские "тачки", которые так любили в "лихих" 90-х: на чем ездили представители криминального мира тех времен

Владельцев таких авто точно уважали

Наиболее криминальным десятилетием, согласно распространенному мнению, являются 90-е. Это время, которое характеризовалось максимальным произволом во всех сферах жизни, а бандиты руководили этим всем. Именно в это время, в СССР и после его распада, стали появляться неплохие автомобили. Впрочем, они доставались сначала бандитам.

Конечно, они не хотели ездить на ГАЗах и "Копейках", как другие граждане, у которых потенциально не было проблем с законом. Любой владелец иномарки, даже если это ржавое корыто, выглядел крутым и богатым.

Но что касается действительно классных авто, то они в 95% случаев имели прямое отношение к криминалу. Интересно, что они до сих пор ценятся как классные и проверенные временем автомобили. Так на каких же машинах любили ездить преступники?

"Девятка"

В начале своей истории ВАЗ-2109 был одним из самых популярных автомобилей в криминальном стиле. "Девятка" была надежной, управлять ею было легко, а еще выглядела маленькой и спортивной. Некий бандитский спорткар. Самым популярным цветом был вишневый.

BMW E34

Такую "бэху" мечтали иметь все бандиты того времени. Это настоящий символ 90-х. В те времена автомобиль был очень дорогим и не подъемным для обычного гражданина. Но для бандитов – то, что нужно. Вспомните сериал "Бригада" – на такой BMW ездил главный персонаж.

Pontiac Grand Am

Американские авто были безумно популярны после середины 90-х. На них ездили не только бандиты, но представители власти и бизнеса. Также очень популярны были седаны Lincoln Town Car.

Jeep Grand Cherokee

Как уважающий себя бандит мог не иметь джипа? Это было совсем неправильно. Речь идет не только о Grand Cherokee, но и обо всех больших авто, типа внедорожников, ведь в те времена джипами называли автомобили независимо от марки. В этих авто было просторно и удобно ездить. А еще такая машина однозначно вселяла уважение к владельцу.

Шевроле Suburban

Большой SUV для бандитов, живших под городом, — то, что нужно. Перевезти важные вещи, банду, просто прокатиться по городу и показать себя — для чего только не использовались авто в те времена.

Toyota Land Cruiser

"Крузак" — авто, которое полюбилось еще со времен развала СССР и считается премиальным до сих пор. Сейчас на этом автомобиле ездят все, у кого на него хватило денег. А когда-то авто Toyota Land Cruiser использовался только бандитами.

"Велик"

"Гелик" — еще одна машина, которая имеет поклонников уже три десятилетия. Впервые она появилась у нас в конце 90-х, и сейчас на таком авто ездят богачи и бизнесмены. Большой, показной, мощный – основные характеристики крутого автомобиля тех времен.

Ранее "Телеграф" писал об автомобилях, которые были мечтой каждого гражданина СССР. Машины выглядели стильно, обладали хорошими техническими характеристиками и, самое главное, были надежными.