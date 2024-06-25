Семья Балог накупила авто на 19 миллионов гривен: кому принадлежат роскошные SUVы и электрокары

Виктор Балога и его сын Андрей пользуются престижными автомобилями, большинство из которых формально принадлежат разным компаниям

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала мэра Мукачево Андрея Балогу и главу Мукачевского районного совета Михаила Ланя по подозрению в крупной коррупции. Им инкриминируют организацию схемы продажи земельного участка в центре города по заниженной стоимости.

Андрей Балога попал в центр скандала еще в 2023 году. По сообщениям СМИ, к нему пришли с обысками в связи с подозрением в незаконных сделках с городской собственностью. В частности, речь шла о возможной договоренности о продаже территории стадиона "Авангард" в Мукачево компании, связанной с Михаилом Ланем.

Автопарк Балог

Виктор Балога и его сын Андрей, известные украинские политики, располагают впечатляющим автопарком премиум-класса. Согласно декларациям, семья пользуется автомобилями общей стоимостью более 18,9 миллиона гривен.

Андрей Балога и его жена Эдита пользуются удивительно дорогими автомобилями. Следует отметить, что использование такого дорогого транспорта контрастирует с официальными доходами супругов. К примеру, зарплата Андрея Балоги как мэра Мукачева в 2023 году составила лишь 541,817 грн.

Audi Q8 2020 года (2,6 млн грн)

Роскошный среднеразмерный SUV с мощным дизельным двигателем 3.0л, 286 л.с. Имеет полный привод quattro и автоматическую коробку передач. Отличается стильным дизайном и высококачественным интерьером

Audi RS Q8 2020 года (4,25 млн грн)

Высокопроизводительная версия Q8 с более мощным двигателем, улучшенной подвеской и спортивным дизайном. RS Q8 обычно оснащается бензиновым V8 с мощностью более 500 л.

BMW X7 M60I XDRIVE 2023 года (5,3 млн грн)

Это флагманский полноразмерный SUV от BMW. Модель M60i представляет собой высокопроизводительную версию с мощным двигателем V8. Отличается роскошным интерьером, передовыми технологиями и исключительной динамикой своего размера.

Кроме того, Андрей имеет право управления Toyota Land Cruiser 2003 года, принадлежащего его брату Павлу. Самому же Балоге-младшему принадлежат только два автомобильных прицепа, стоимость которых в декларации не указана.

Стоит добавить, что Виктор Балога (отец Андрея) и его жена Оксана имеют доступ к трем автомобилям. Однако самому Балоге не принадлежит ни один из них.

Volkswagen ID3 2021 года (1,31 млн грн, зарегистрирован на жену)

Современный электрический хэтчбек, впервые появившийся на рынке в 2020 году. Это компактный автомобиль с просторным салоном, который может проехать до 420 км на одном заряде. ID.3 имеет мощность до 204 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч за 7,3 секунды. Отличается стильным дизайном, современными технологиями и удобным управлением.

Audi SQ7 2020 года (2,56 млн грн)

Мощный спортивный внедорожник, оснащенный 4-литровым V8 двигателем с двойным турбонаддувом. Он развивает мощность 507 л. (373 кВт) и крутящий момент 770 Нм. Автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды и имеет максимальную скорость 250 км/ч.

Audi SQ7 2018 года (2,9 млн грн)

Это предыдущая версия модели, базирующаяся также на платформе Audi Q7. Она оснащена 4.0-литровым дизельным двигателем V8 с двойным турбонаддувом, выдающим 435 л.с. (320 кВт) и 900 Нм крутящего момента. Этот автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды и имеет максимальную скорость 250 км/ч.

Интересно, что большинство этих автомобилей формально принадлежат разным юридическим лицам, таким как ООО "Старинный замок", ООО "Маркет Ритейл" и ООО "Мукачевский институт мебели". Члены семьи Балог пользуются ими как служебными автомобилями.

Ранее "Телеграф" писал об автомобилях Джокера. Роман Кравец любит кататься, в частности, и на съемных авто.