(Не) скромный гараж Джокера: что известно о гигантском автопарке Романе Кравце, которого связывают с ОП (фото, видео)

"Бизнесмен" имеет огромный автопарк

Недавнее журналистское расследование относительно владельца канала "Джокер" доказало, что украинские должностные лица контролируют Telegram-каналы. Хотя раньше они заявляли об обратном.

Речь идет о некоем Романе Кравце, 29-летнем бизнесмене, который заработал состояние именно в медиапространстве. Журналисты hromadske рассказали о его кортежах, охране, квартирах, а также постоянных поездках за границу во время Великой войны. А мы расскажем о его автопарке. Кстати, Джокер любит передвигаться в кортежах.

Авто "Джокера": какими авто владеет и пользуется Роман Кравец

Несмотря на то, что Роман Кравец активно рассказывает о том, что во время войны из Украины мужчинам выезжать нельзя (особенно политикам), сам он уже 5 раз только за время полномасштабного вторжения был за границей. В частности, в Саудовской Аравии. Владелец телеграмм-канала "Джокер" пишет провокационные посты и атаки на бизнес из салона элитных авто, например своего Lexus за 150 тысяч гривен.

Впервые, в октябре 2023 года, Кравец пересек границу на стареньком Mercedes-Benz S 550 2014 года выпуска. Автомобиль куплен в 2022 году. На авторынке такой стоит около 50 тысяч долларов. Но эту машину он оставил где-то за пределами Украины, потому что назад вернулся на Mercedes-Benz S 250 CDI. Это элитное авто, которое в зависимости от года выпуска может стоить от 20 до 160 тысяч долларов. Зарегистрирована машина на 67-летнюю Екатерину Лозинскую из Львова. Пока не известно, какая связь есть между этой женщиной и Кравцем.

Также владелец телеграм-канала "Джокер" любит кататься на съемных авто. Уезжает на одном автомобиле, а приезжает на другом. И почти всегда это премиальные мерседесы. Также в документах о выезде за границу фигурирует Nissan Rogue, но это, пожалуй, самый дешевый автомобиль, который можно увидеть в окружении бизнесмена. Возвращается он уже на крутом Майбахе. Это элитный внедорожник, который стоит не менее 210 тысяч долларов. Вероятно, он может себе позволить такие автомобили, ведь цены на услуги его телеграм-канала просто "зашкаливают". За обычную рекламу здесь нужно заплатить более 47 тысяч долларов, а если попросить прекратить публикации на определенную тематику, то это обойдется в 389 тысяч долларов.

На Романа Кравца записан еще один автомобиль. Это Lexus LX 600, который он купил за 150 тысяч долларов практически недавно. По данным журналистов, бизнесмен расходовал на авто более 8 млн гривен только за время полномасштабного вторжения. В его кортеж также входит Toyota Land Cruiser.

Ранее Телеграф писал, на чем ездит народный депутат Николай Тищенко. У него есть люксовые тачки, но записаны на других людей.