Родился в Москве, учился в США и часто был под "прицелом" силовиков: интересные факты из биографии Андрея Балоги

Семья городского главы тесно связана с политикой

Мэр Мукачево Андрей Балога и председатель райсовета Михаил Ланьо задержаны сотрудниками НАБУ и СБУ. Это связано с коррупционной схемой продажи стадиона "Авангард", находящегося в Мукачево.

"Телеграф" рассказывает подробнее, кто такой Андрей Балога и что известно про его жизнь. В биографии украинского политика есть интересные детали.

Что важно, осенью 2023 года у фигурантов уже проводили обыски. Однако тогда никого не задержали.

Биография Андрея Балоги

Родился 19 апреля 1988 года в Москве.

Отец – украинский политик, нардеп – Балога Виктор Иванович. Мать – Балога Оксана Анатольевна. Дяди — Павел Балога в 2012-2014 годах также был парламентарием и Иван с 2010 по 2014 год возглавлял Закарпатский областной совет, дважды избирался на парламентских выборах. Двоюродный дядя — Василий Петёвка. В середине "нулевых" занимал кресло городского головы Мукачево. Три раза избирался на парламентских выборах. Женат на Эдите Гелетей, племяннице экс-министра обороны Валерия Гелетей. В 2020 году она была частной предпринимательницей и совладелицей ряда компаний. Дети — София и Андрей.

Учился в средней школе города Рола штат Северная Дакота (США). Там же он получил диплом о высшем образовании — в Университете Северной Дакоты по специальности "Экономика. Бизнес".

В 2005 году получил среднее образование в Мукачевской гимназии (экстерном).

С июня 2011 по октябрь 2015 года Балога работал на должности директора ООО "Мукачевский институт мебели".

В 2013 году стал депутатом Закарпатского областного совета, а также председателем фракции "Единый центр".

С ноября 2015 года — городской голова города Мукачево в Закарпатской области.

Скандалы

10 октября 2023 года к Балогу и Ланьо пришли с обысками СБУ и НАБУ по делу о коррупционных схемах по продаже коммунальной собственности по заниженным ценам. Речь шла о продаже земли возле стадиона "Авангард", из-за чего бюджет мог возможно недополучить 100 млн гривен.

В январе 2024 года председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что Андрей Балога не имеет диплома университета Северной Дакоты. По его словам, копии диплома нет ни в Закарпатском областном совете, где Андрей Балога был депутатом в 2013-2015 годах, ни в областной территориальной избирательной комиссии, куда он сдавал документы как кандидат в областные депутаты.

Геннадий Москаль также утверждает, что якобы Андрея Балогу в США четырежды привлекали к ответственности (в том числе уголовной) за наркотики и алкоголь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 июня Генпрокурор Украины сообщил о подозрении нардепу Николаю Тищенко. Это связано фактом незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.