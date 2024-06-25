Родина Балог накупила авто на 19 мільйонів гривень: кому належать розкішні SUVи та електрокари

Віктор Балога та його син Андрій користуються престижними автомобілями, більшість з яких формально належать різним компаніям

Служба безпеки України (СБУ) затримала мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя за підозрою у великій корупції. Їм інкримінують організацію схеми з продажу земельної ділянки в центрі міста за заниженою вартістю.

Андрій Балога потрапив у центр скандалу ще у 2023 році. За повідомленнями ЗМІ, до нього прийшли з обшуками у зв'язку з підозрою у незаконних оборудках з міською власністю. Зокрема, йшлося про можливу домовленість щодо продажу території стадіону "Авангард" у Мукачеві компанії, пов'язаній з Михайлом Ланем.

Автопарк Балог

Віктор Балога та його син Андрій, відомі українські політики, мають у своєму розпорядженні вражаючий автопарк преміум-класу. Згідно з деклараціями, родина користується автомобілями загальною вартістю понад 18,9 мільйона гривень.

Андрій Балога та його дружина Едіта користуються навдивовижу дорогими автомобілями. Варто зазначити, що використання такого дорогого транспорту контрастує з офіційними доходами подружжя. Наприклад, зарплата Андрія Балоги як мера Мукачева у 2023 році склала лише 541,817 грн.

Audi Q8 2020 року (2,6 млн грн)

Розкішний середньорозмірний SUV з потужним дизельним двигуном 3.0 л, 286 к.с. Має повний привід quattro та автоматичну коробку передач. Відрізняється стильним дизайном та високоякісним інтер'єром

Audi RS Q8 2020 року (4,25 млн грн)

Високопродуктивна версія Q8 з потужнішим двигуном, покращеною підвіскою та спортивним дизайном. RS Q8 зазвичай оснащується бензиновим V8 з потужністю понад 500 к.с.

BMW X7 M60I XDRIVE 2023 року (5,3 млн грн)

Це флагманський повнорозмірний SUV від BMW. Модель M60i є високопродуктивною версією з потужним двигуном V8. Відрізняється розкішним інтер'єром, передовими технологіями та винятковою динамікою для свого розміру.

Крім того, Андрій має право керування Toyota Land Cruiser 2003 року, що належить його брату Павлу. Самому ж Балозі-молодшому належать лише два автомобільних причепи, вартість яких в декларації не вказана.

Варто додати, що Віктор Балога (батько Андрія) та його дружина Оксана мають доступ до трьох автомобілів. Проте, самому Балозі не належить жоден з них.

Volkswagen ID3 2021 року (1,31 млн грн, зареєстрований на дружину)

Сучасний електричний хетчбек, який вперше з'явився на ринку в 2020 році. Це компактний автомобіль з просторим салоном, який може проїхати до 420 км на одному заряді. ID.3 має потужність до 204 кінських сил і розганяється до 100 км/год за 7,3 секунди. Відрізняється стильним дизайном, передовими технологіями та зручним управлінням.

Audi SQ7 2020 року (2,56 млн грн)

Потужний спортивний позашляховик, оснащений 4-літровим двигуном V8 з подвійним турбонаддувом. Він розвиває потужність 507 к.с. (373 кВт) та крутний момент 770 Нм. Автомобіль здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 4,1 секунди і має максимальну швидкість 250 км/год.

Audi SQ7 2018 року (2,9 млн грн)

Це попередня версія моделі, яка також базується на платформі Audi Q7. Вона оснащена 4.0-літровим дизельним двигуном V8 з подвійним турбонаддувом, що видає 435 к.с. (320 кВт) та 900 Нм крутного моменту. Цей автомобіль розганяється до 100 км/год за 4,8 секунди і також має максимальну швидкість 250 км/год.

Цікаво, що більшість цих автомобілів формально належать різним юридичним особам, таким як ТОВ "Старовинний замок", ТОВ "Маркет Рітейл" та ТОВ "Мукачівський інститут меблів". Члени родини Балог користуються ними як службовими автомобілями.

Раніше "Телеграф" писав про автівки Джокера. Роман Кравець полюбляє кататись, зокрема, і на орендованих авто.