Обновленный Volkswagen Tiguan L 2024 резко подешевел: сколько будет стоить популярный в Украине кроссовер

Volkswagen представил обновленную версию своего популярного кроссовера Tiguan L для китайского рынка

Volkswagen представил обновленную версию своего популярного кроссовера Tiguan L для китайского рынка. Автомобиль 2024 модельного года получил ряд интересных изменений, которые должны помочь ему сохранить конкурентоспособность в быстрорастущем сегменте SUV.

Как рассказали в IT Home, внешне новый Tiguan L выделяется двумя эксклюзивными цветами кузова — белым "Северное сияние" и черным "Вулканический". Хотя дизайн в целом остался узнаваемым, небольшие штрихи в виде переработанной решетки радиатора и модернизированной светодиодной оптики придают автомобилю более современный и премиальный вид.

Технические характеристики

Под капотом Tiguan L предлагается на выбор два бензиновых турбодвигателя — 1.5 TSI мощностью 162 кВт (220 л.с.) и 2.0 TSI отдачей 137 кВт (186 л.с.). Более мощная версия способна разогнаться до 100 км/ч всего за 7,7 секунды, демонстрируя неплохую динамику для своего класса. Оба двигателя сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG.

Интерьер Tiguan L также претерпел некоторые изменения. Теперь он может похвастать 10,3-дюймовой цифровой приборной панелью, 12-дюймовым плавающим сенсорным экраном мультимедийной системы, панорамной крышей с электроприводом и электроприводом двери багажника. Список опций включает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль, камеру кругового обзора и множество других современных систем.

Сколько стоит SAIC Volkswagen Tiguan L 2024

Цены на обновленный Volkswagen Tiguan L в Китае варьируются от 20 900 до 30 000 долл. в зависимости от комплектации. Это делает его одним из самых доступных премиальных кроссоверов в своем классе.

Информация о ценах, собранная IT Home, следующая:

300TSI Dragon Edition: 25 700 долл. (20 600 долл. ограничено по времени);

330TSI Dragon Edition: 28 900 долл;

330TSI R-Line Dragon Edition: 29 000 долл.

Volkswagen явно сделал ставку на заманчивое сочетание цены и оснащения, чтобы привлечь внимание покупателей в условиях жесткой конкуренции.

В целом, рестайлинг Tiguan L 2024 года не принес революционных изменений, но позволил освежить модель небольшими штрихами и добавить ей современных технологий. Это должно помочь кроссоверу сохранить свои позиции на китайском рынке, где он продолжает пользоваться стабильным спросом.

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