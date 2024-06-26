Volkswagen оновив свій популярний спортивний хетчбек: Golf R 2025 стане найпотужнішим "автоматом" в лінійці

Volkswagen представив оновлений Golf R 2025 року, який обіцяє стати найбільш потужним за всю історію моделі

Volkswagen офіційно представив оновлену версію свого популярного Golf R 2025 року. Цей "гарячий хетчбек" завжди був символом досконалого балансу між щоденною практичністю та захопливою динамікою, і нова модель 2025 року обіцяє підняти цю планку ще вище.

У новій версії авто отримало значні вдосконалення як у дизайні, так і в технічних характеристиках. Це робить Golf R й ще більш привабливим для шанувальників спортивних автомобілів.

Основні характеристики

Потужність: новий Golf R оснащений турбованим 2.0-літровим чотирициліндровим двигуном, який тепер видає 329 кінських сил, що на 14 к.с. більше, ніж у попередньої моделі. Це дозволяє моделям розганятися від 0 до 100 км/год лише за 4,6 секунди. При оснащенні пакетом Performance можуть розвивати максимальну швидкість до 270 км/год.

Трансмісія: на жаль, модель більше не буде доступна з механічною коробкою передач. Єдиним варіантом залишиться семиступінчаста автоматична коробка передач з подвійним зчепленням.

Дизайн: оновлений Golf R отримав нові передні та задні фари, унікальний передній бампер, більші колеса та сині гальмівні супорти. Також варто відзначити новий задній спойлер та великі вихлопні труби.

Європейці зможуть насолодитися Golf R Black Edition, який поставляється із затемненими значками VW та логотипами R, чорними супортами, чорними 19-дюймовими колесами Estoril та чорною обробкою вихлопних труб. Опціональні світлодіодні матричні фари IQ.Light та пакет Performance входять до стандартної комплектації спеціальної версії.

Динаміка та керованість

Golf R 2025 року зберігає свою фірмову систему повного приводу 4Motion з активним розподілом крутного моменту між задніми колесами, що забезпечує відмінну керованість та стабільність на дорозі. Автомобіль також оснащений адаптивною підвіскою та кількома режимами водіння, включаючи Comfort, Sport, Race, Special, Drift та Individual, які можна активувати за допомогою кнопки "R" на кермі.

Для зручності паркування автомобіль оснащений камерою заднього виду та парктроніками. А новий дизайн кузова не лише красивий, але й покращує аеродинаміку.

Ціна та доступність

Очікують, що ціна на новий Volkswagen Golf R 2025 року стартуватиме від 48 000 дол. Автомобіль надійде на європейський ринок напочатку наступного року, і шанувальники марки зможуть насолодитися всіма перевагами оновленої моделі.

Volkswagen Golf R 2025 року обіцяє стати ще більш потужним та технологічно просунутим автомобілем, зберігаючи при цьому свою практичність та зручність, що робить його ідеальним вибором для тих, хто шукає поєднання спортивного характеру та щоденної функціональності.

Раніше "Телеграф" писав, що Volkswagen показав свій секретний проєкт. Новину приурочили до 50-річчя культової моделі Golf.