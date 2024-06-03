Самый мощный Golf в истории: секретный проект Volkswagen показали к 50-летию культовой модели (видео)

Когда большинство автопроизводителей придерживались консервативного подхода при создании "заряженных" версий популярных моделей, инженеры Volkswagen еще в 2009 году превзошли сами себя

На протяжении десятилетий Volkswagen Golf отличался богатым разнообразием спецверсий, в том числе с мощными шестицилиндровыми двигателями. Однако один из таких проектов оставался в строжайшей тайне до недавнего времени — прототип Golf VI поколения с форсированным 3,2-литровым мотором VR-6.

Раскрыв завесу секретности к 50-летию культовой модели, Volkswagen поведал миру об этом чрезвычайно интересном концепт-каре. Построенный в 2009 году единственный экземпляр Golf Mk6 VR-6 стал предвестником серийной "заряженной" версии Golf R того же поколения.

Сердцем уникального прототипа стал модернизированный 3,2-литровый двигатель VR-6 от Golf R32 предыдущего поколения. Благодаря работе специалистов тюнинг-ателье Rothe Motorsport, агрегату добавили турбонаддув, новые поршни, распредвалы, выпускную систему и множество других апгрейдов. В результате мощность мотора возросла более чем вдвое — до невероятных 463 л.с. и 630 Нм крутящего момента!

Для соответствия таким выдающимся характеристикам Volkswagen также внес серьезные изменения в трансмиссию, ходовую часть и тормозную систему Golf VR-6. На автомобиль установили полный привод 4Motion последнего поколения, 7-ступенчатую роботизированную коробку DSG, высокопроизводительные тормоза от Audi RS6 и колеса размерностью 19 дюймов от Lamborghini. Интерьер получил спортивную отделку алькантарой с контрастными строчками.

По оценкам экспертов, благодаря легкому для таких показателей весу около 1360 кг, мощный Golf VR-6 должен был разменивать первую "сотню" быстрее 4 секунд и развивать максимальную скорость свыше 250 км/ч. Впечатляющая динамика для ничем не примечательного на вид компактного хэтчбека!

К сожалению, яркий проектный автомобиль так и остался в единственном экземпляре, используемом для внутренних испытаний. Сейчас он находится в коллекции Volkswagen Classic в Вольфсбурге. Но инженеры Фольксвагена все же продемонстрировали потрясающие технические возможности при создании Golf VR-6 — автомобиля, ставшего самым мощным в истории семейства за все восемь поколений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Volkswagen выпустила спортивный электрический фургон. Он оснащен двумя электродвигателями, обеспечивающими полный привод.