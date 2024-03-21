Максимально странный с виду, но мощный: Volkswagen выпустила спортивный электрический фургон

Авто визуально имеет такой странный приплюснутый капот

Volkswagen решила ворваться на рынок фургонов. Это действительно востребованная часть автопрома, потому, вероятно, немецкая компания получит спрос.

ID Volkswagen. Buzz GTX – это будущий электрический фургон, входящий в линейку высокопроизводительных электромобилей Volkswagen. Он оснащен двумя электродвигателями, обеспечивающими полный привод. Об этом пишет Motor1.

Volkswagen ID Buzz GTX: технические характеристики и дизайн

Будет версия со стандартной колесной базой и батареей емкостью 79 кВтч и модель с удлиненной колесной базой с батареей емкостью 86 кВтч.

ID. Buzz GTX обладает мощностью 335 лошадиных сил, что позволяет ему разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за шесть с половиной секунд. Фургон может развивать максимальную скорость 159 км/ч.

Что касается возможностей подзарядки, то меньшая батарея обеспечивает 185 кВт, а большая – 200 кВт. Время зарядки составляет около 25 минут для достижения 80% заряда.

Автомобиль может похвастаться различными усовершенствованиями в стиле, характерными для моделей GTX, включая обновленные бамперы, другую решетку радиатора, цвет кузова Cherry Red, стандартные 19-дюймовые колеса и дополнительные наборы новых 21-дюймовых легкосплавных дисков.

Внутри ID. Buzz GTX предлагает большой сенсорный дисплей, дополнительный проекционный дисплей, сенсорные кнопки с подсветкой для управления кондиционером и громкостью, спортивные сиденья.

Модель с длинной колесной базой имеет дополнительный панорамный люк, который может изменяться с непрозрачного на прозрачный одним нажатием кнопки. ID. Buzz GTX будет доступен для продажи в Европе этим летом.

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