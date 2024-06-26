Топливо дорожает: сколько стоит заправиться в Киеве

Делимся, где будет дешево и дорого заправляться

Стоимость топлива на украинских АЗС остается стабильно высокой. В начале месяца резко начал дорожать дизель, всего за три дня цена на горючее поднялась на 0,73 гривны за литр.

"Телеграф" рассмотрел актуальный прайс на горючее киевских АЗС на конец июня. В настоящее время на БРСМ-Нефть самые дешевые виды топлива:

Газ — 25,29 грн

ГП — 50,49 грн

А-95 — 53,29 грн

На UPG:

ГАЗ — 26,00 грн

ГП — 51,90 грн

А-95 — 57,00 грн

А-95+ — 59,00 грн

А-100 — 64,00 грн

На WOG и ОККО следующие цены:

ГП — 55,99 грн

А-95 — 59,99 грн

A-95+ — 61,99 грн

ГАЗ — 27,99 грн

А-100 на WOG — 65,99 грн

Табло KLO показывает следующие цифры:

ГАЗ — 27,49 грн

ГП — 55,09 грн

А-95 — 58,09 грн

A-95+ — 61,39 грн

А-100 — 64,99 грн

На Shell :

ГАЗ — 26,99 грн

ГП — 55,49 грн

А-95 — 59,49 грн

A-95+ — 61,89 грн

А-100 — 68,49 грн

Самое дорогое топливо предлагает SOCAR :

ГАЗ — 27,99 грн

ГП — 56,99 грн

А-95 — 60,99 грн

A-95+ — 62,99 грн

А-100 — 69,99 грн

Напомним, что Верховная Рада одобрила повышение акцизов на горючее в Украине. Поэтому с 1 июля возможен рост цен, но не изменится ничего принципиально. Скорее всего, топливо вырастет на 1,5 гривны за литр.

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоит доллар на черном рынке Киева. Курс заокеанской валюты в последние дни почти не менялся.