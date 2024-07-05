Mitsubishi с "сюрпризом": обычная регистрация авто в Одессе закончилась вызовом полиции

Важно понимать, что экономия на проверке истории автомобиля может обернуться значительно большими затратами

Мечта о собственном авто может превратиться в настоящий кошмар, если не быть осторожным при покупке. Неосмотрительность при выборе транспортного средства может привести к целому ряду неприятностей: от скрытых технических неисправностей, которые выявляются после покупки, до юридических коллизий, связанных с документацией или уголовным прошлым автомобиля.

В сервисном центре МВД Одесской области произошел инцидент, напоминающий о важности тщательной проверки автомобилей перед покупкой. Владелец Mitsubishi Space Runner, прибывший для регистрации своего нового приобретения, неожиданно столкнулся с серьезными проблемами.

Подробности аферы

В ходе стандартной процедуры экспертного исследования специалисты центра обнаружили, что маркировочные обозначения номера кузова автомобиля были изменены. Эксперты установили, что часть номерной детали была вварена из другого аналогичного автомобиля. Это открытие заставило сотрудников сервисного центра немедленно приостановить регистрационную операцию и вызвать полицию для дальнейшего расследования.

Такая ситуация является серьезным нарушением закона и может свидетельствовать об уголовном прошлом автомобиля. Тщательная проверка истории и технического состояния транспортного средства перед покупкой может предотвратить подобные неприятные сюрпризы и возможные юридические последствия.

Владелец Mitsubishi Space Runner, мечтавший о новом авто, теперь столкнулся с неожиданными проблемами. Вместо радости от нового приобретения он получил серьезные юридические трудности, которые потребуют времени и усилий для решения. Этот инцидент подчеркивает важность работы сервисных центров МВД в выявлении потенциально проблемных транспортных средств и предотвращении их незаконного использования на дорогах Украины.

Ранее "Телеграф" писал о рисках при покупке машины "по техпаспорту". При такой сделке покупатель фактически не получает право собственности на авто.