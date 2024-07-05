На фоне последних новостей — не редкость

В свете последних событий военные в Украине начали маркировать свои автомобили надписями "Добрый вечер, я не с ТЦК". Это реакция на волну поджогов транспортных средств, принадлежащих военнослужащим.

В Днепре появились фотографии камуфлированной машины с такой надписью. Подходящие фото распространяют в местных телеграмм-каналах. Подобные автомобили обычно используют сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК).

Ситуация накалилась после ряда инцидентов в разных городах Украины. В Одессе на улице Заболотного сгорели две машины военных в течение недели. Одна из них принадлежала 47-летней начальнице медицинской бригады.

В Каменском Днепропетровской области также зафиксирован поджог автомобиля военнослужащего. Городской голова Андрей Белоусов решительно осудил эти действия, отметив важность единства фронта и тыла.

Он заверил, что правоохранители прилагают все усилия для поиска виновных. Мэр предупредил о суровом наказании за такие преступления.

Следует отметить, что случаи поджогов военных автомобилей участились с начала июня. 10 июня в Одессе среди бела дня подожгли машину боевого медика из роты медицинской эвакуации. В тот же день в 5 утра был зафиксирован еще один поджог автомобиля с военными номерами.

Эксперты считают, что эти инциденты могут являться попытками дестабилизации ситуации в стране и подрыва боевого духа защитников. Они призывают граждан быть бдительными и сообщать правоохранителям о подозрительной активности.

Эта ситуация подчеркивает значимость информационной работы и коммуникации между военными и гражданским населением. Эксперты советуют проводить больше разъяснительных кампаний по поводу роли различных подразделений в обороне страны.

Ранее Телеграф писал о том, что в Киеве подросток с матерью поджигали машины военных. Впоследствии выяснилось, что они работали на русских.