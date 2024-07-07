Автолюбителям на заметку: раскрыта малоизвестная функция автомобильного бардачка

Почти все современные авто оснащены этой функцией

Знаете ли вы, что ваш автомобиль может иметь встроенный минихолодильник? Это может показаться невероятным, но в некоторых моделях авто обычный бардачок может выполнять функцию охлаждающего отсека.

Эта скрытая особенность становится особенно полезной в летнюю жару. Она позволяет хранить продукты, чувствительные к высоким температурам, в прохладном месте во время поездки. Представьте, что вы можете держать шоколадные батончики от таяния или хранить напитки прохладными, даже когда на улице адская жара.

Как узнать, есть ли в вашем авто такая функция? Просто осмотрите бардачок изнутри. Ищите специальный переключатель или ручку – это ключевой признак наличия системы охлаждения. Если вы нашли такой элемент управления, поздравляем! Ваш автомобиль оборудован этой удобной функцией.

Как использовать бардачок в качестве холодильника

Использовать этот минихолодильник очень просто. Активируйте переключатель и включите кондиционер в салоне. Холодный воздух начнет циркулировать в бардачке, создавая прохладную среду для ваших продуктов.

Однако важно понимать ограничение этой системы. Температура в бардачке не достигнет уровня обычного холодильника. Это означает, что идеально подходит для кратковременного хранения, но не заменит полноценный холодильник для длительного хранения продуктов.

Ранее "Телеграф" писал также о том, что должен проверить каждый водитель в жару перед поездкой. За это машина будет вам благодарна.