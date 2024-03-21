Имеет ли отношение к беспорядку? Почему бардачок в авто назвали именно так

В других странах этот отсек называют "ящиком для хранения перчаток" или просто "автомобильным ящиком".

Открыв дверцу вашего авто, вы сразу же видите его — бардачок. Этот небольшой отсек, скрытый под панелью, способен вместить множество вещей от ключей и документов до мобильных телефонов и зарядных устройств.

Бардачок может стать настоящим магнитом для беспорядка. Сюда мы бросаем все, что не знаем, куда девать: квитанции, ручки, старые карты, фантики от конфет. Со временем бардачок превращается в хаотическую копилку, где найти что-то нужное становится настоящим вызовом.

Поэтому многие думают, что название бардачок происходит от слова "бардак", что означает "беспорядок". Скорее всего это так и есть. Однако предлагаем узнать другие версии, от которых, вероятно, пошло это слово.

Этимология слова "бардачок"

По одной из версий, бардачок назвали в честь бродячего певца – барда. Когда барды путешествовали с места на место, нося с собой свои инструменты в небольших футлярах. Эти футляры, по форме похожие на современные бардачки, могли дать им название.

Есть еще вариант с турецким словом bardak. В этом языке оно означает глиняный горшок с широким отверстием в значении как емкость для хранения.

Переводим слово "бардачок" на украинском

На украинском этот ящик нужно называть так: : "скринька", "сховок", "ящик", "комірка". Не ошибочно будет также такое название как "ладник" — место, где должен быть лад. Можно также "шухлядка".

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