Автолюбителям на замітку: розкрито маловідому функцію автомобільного бардачка

Майже всі сучасні авто оснащені цією функцією

Чи знаєте ви, що ваш автомобіль може мати вбудований мініхолодильник? Це може здатися неймовірним, але в деяких моделях авто звичайний бардачок може виконувати функцію охолоджувального відсіку.

Ця прихована особливість стає особливо корисною в літню спеку. Вона дозволяє зберігати продукти, чутливі до високих температур, в прохолодному місці під час поїздки. Уявіть, що ви можете тримати шоколадні батончики від розтавання або зберігати напої прохолодними, навіть коли надворі пекельна жара.

Як дізнатися, чи є у вашому авто така функція? Просто огляньте бардачок зсередини. Шукайте спеціальний перемикач або ручку — це ключова ознака наявності системи охолодження. Якщо ви знайшли такий елемент керування, вітаємо! Ваш автомобіль обладнаний цією зручною функцією.

Як зробити з бардачка холодильник

Використання цього мініхолодильника дуже просте. Активуйте перемикач і увімкніть кондиціонер у салоні. Холодне повітря почне циркулювати в бардачку, створюючи прохолодне середовище для ваших продуктів.

Однак важливо розуміти обмеження цієї системи. Температура в бардачку не досягне рівня звичайного холодильника. Це означає, що він ідеально підходить для короткочасного зберігання, але не замінить повноцінний холодильник для тривалого зберігання продуктів.

Раніше "Телеграф" писав також про те, що має перевірити кожен водій у спеку перед поїздкою. За це машина буде вам вдячна.