Ничего святого: в Кировоградской области украли ящик с пожертвованиями на ВСУ (видео)

Неизвестные сняли ящик прямо с капота сломанного авто

В воскресенье, 7 июля, волонтеры общественной организации "Справедливость – наш выбор" из Александровки в Кировоградской области обнаружили, что кто-то украл ящик с деньгами для ВСУ. Он стоял по центральной улице.

Об этом сообщил волонтер Михаил Голуб. Подробности он рассказал на своей фейсбук-странице.

По его словам, волонтеры собирают деньги на ремонт очередного автомобиля, который они привезли с передовой. Бокс как раз и стоял на капоте этого автомобиля.

"Вы не у нас украли, вы украли у военных, а, стало быть, украли свое будущее, свой тихий, спокойный сон ", – прокомментировал Михаил Голубь.

Волонтеры дают сутки вору или воровке на возвращение украденных средств. Михаил Голуб отметил, что нечистых на руку людей удастся разыскать благодаря установленным видеокамерам, работающим вокруг автомобиля военных.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе фитнес-тренер оскорбил нецензурными словами военного, который служил в 53-й бригаде ВСУ и пожелал ему смерти. За украинского защитника вступились и "доходливо объяснили" тренеру, что так поступать нельзя.