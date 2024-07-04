Michelin потерпел фиаско: автоэксперты протестировали самые популярные модели шин для электрокаров

Выбор оптимальных шин для электрокара – это сложный баланс между производительностью и экономичностью

Рынок электромобилей стремительно развивается и вместе с ним растет спрос на специализированные шины, способные удовлетворить уникальные потребности этих инновационных транспортных средств. Электрокары отличаются от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания большим крутящим моментом, более высоким весом и особыми требованиями к энергоэффективности. Это побуждает ведущих производителей шин к разработке новых технологий и материалов, чтобы создать оптимальные решения для электромобилей.

Американская компания Tire Rack провела масштабное тестирование шин для одного из самых популярных электромобилей. В испытаниях приняло участие 9 моделей шин от ведущих производителей. Эксперты оценивали их по ключевым параметрам: управляемость, сцепление с дорогой, комфорт, шумность и энергоэффективность.

Результаты исследования

Лидером тестирования мог бы стать Michelin Pilot Sport 4S. Эта шина продемонстрировала лучшие показатели управляемости и сцепления как на сухом, так и мокром покрытии. Однако она оказалась наименее энергоэффективной среди всех протестированных моделей.

Оригинальная комплектация авто – Continental ProContact RX (T1) – показала сбалансированные результаты. Она обеспечивает хороший комфорт, управляемость и энергоэффективность. Однако она имеет более жесткую характеристику по сравнению с некоторыми другими моделями в тесте

Самой комфортной оказалась модель Goodyear ElectricDrive 2, но она уступает другим по управляемости. В частности, при выполнении резких маневров, шина демонстрирует определенное несоответствие между ощущением руля и фактическим сцеплением с дорогой.

Hankook iON evo AS стал лидером по энергоэффективности, но имеет проблемы со сцеплением на мокрой поверхности. Bridgestone Turanza EV и Yokohama ADVAN Sport EV A/S обеспечивают хороший комфорт и низкий уровень шума, но уступают конкурентам в управляемости и сцеплении.

Энергоэффективность

Энергоэффективность шин для электромобилей – ключевой фактор, влияющий на запас хода и общую эффективность электрокара. Результаты тестирования показывают значительные отличия в потреблении энергии разными моделями шин:

Hankook iON evo AS: 163,4 Вт·ч/км, Goodyear EcoReady: 167,1 Вт·ч/км, Continental ProContact RX (T1): 169,0 Вт·ч/км, Goodyear ElectricDrive 2: 170,3 Вт·ч/км, Yokohama ADVAN Sport EV A/S: 170,3 Вт·ч/км, Pirelli P Zero (PZ4): 170,3 Вт·ч/км, Bridgestone Turanza EV: 171,5 Вт·ч/км, Michelin Pilot Sports 4S: 180,2 Вт·ч/км, Michelin Pilot Sports All Season 4: 181,4 Вт·ч/км.

Разница между наиболее и менее эффективными шинами составляет примерно 18 Вт·ч/км, что может существенно повлиять на запас хода электромобиля при длительной эксплуатации.

Ранее "Телеграф" писал, что зарядка электрокара через 10 минут может стать реальностью уже в этом году. Однако для полноценного использования преимуществ быстрой зарядки требуется соответствующая инфраструктура мощных зарядных станций.