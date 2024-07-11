Женщины-таксистки в Украине: повлияла ли мобилизация на изменения в такси-индустрии

Заменят ли в такси женщины водителей-мужчин? В таксомоторной организации рассказали о последствиях мобилизации

Полномасштабная война в Украине изменила многие сферы жизни, включая рынок труда. Мобилизация мужчин привела к нехватке работников во многих отраслях.

Естественно возникает вопрос: коснулись ли эти изменения сферы такси, и не привело ли это к увеличению количества женщин-водителей? О ситуации в отрасли рассказал председатель правления Всеукраинской ОО "Украинская таксомоторная ассоциация" Андрей Антонюк в комментарии "Телеграфу".

По словам Антонюка, женщины не заменят водителей-таксистов мужчин, которых не хватает из-за мобилизации в Украине. Основная причина – физическая сложность работы. "Рабочий день таксиста очень длинный — с 7 до 21.30. Это слишком тяжело физически для большинства женщин", — объясняет эксперт.

Вопреки ожиданиям, количество водителей женщин с момента начала мобилизации не увеличилось. Это свидетельствует о том, что такси-индустрия в основном остается мужской сферой деятельности, даже в условиях нехватки кадров.

Антонюк также отметил, что проблема нехватки водителей существует. "Таксистов мало, и зарабатывают они сейчас меньше, чем до войны". Да, тарифы на такси выросли, но гораздо больше выросла затратная часть — запчасти, горючее, налоги. Следовательно, сейчас работать водителем не выгодно, отмечает эксперт.

Ранее Телеграф также рассказывал, что водителям в Украине предлагают бронирование от мобилизации и 50 тысяч зарплаты. От вас требуется только автомобиль.