Жінки-таксистки в Україні: чи вплинула мобілізація на зміни в таксі-індустрії

Чи замінять у таксі жінки водіїв-чоловіків? У таксомоторній організації розповіли про наслідки мобілізації

Повномасштабна війна в Україні змінила багато сфер життя, включно із ринком праці. Мобілізація чоловіків призвела до нестачі працівників у багатьох галузях.

Природно виникає питання: чи торкнулися ці зміни сфери таксі, і чи не призвело це до збільшення кількості жінок-водіїв? Про ситуацію в галузі розповів голова правління Всеукраїнської ГО "Українська таксомоторна асоціація" Андрій Антонюк у коментарі "Телеграфу".

За словами Антонюка, жінки не замінять водіїв-таксистів чоловіків, яких не вистачає через мобілізацію в Україні. Основна причина — фізична складність роботи. "Робочий день таксиста дуже довгий — з 7 до 21.30. Це занадто важко фізично для більшості жінок", — пояснює експерт.

Всупереч очікуванням, кількість водіїв-жінок з моменту початку мобілізації не збільшилася. Це свідчить про те, що таксі-індустрія залишається переважно чоловічою сферою діяльності, навіть в умовах нестачі кадрів.

Антонюк також зазначив, що проблема нестачі водіїв існує. "Таксистів мало, і заробляють вони зараз менше, ніж до війни". Так, тарифи на таксі зросли, але набагато більше зросла затратна частина — запчастини, пальне, податки. Отже, нині працювати водієм не вигідно, зазначає експерт.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що водіям в Україні пропонують бронювання від мобілізації та 50 тисяч зарплати. Від вас потрібне лише авто.