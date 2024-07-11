В Киеве дорожают услуги такси: причиной стала не только мобилизация

Сейчас работать водителем невыгодно

В Киеве продолжают расти цена на такси, но реальный доход водителей стал ниже войны. На это повлияла не только мобилизация, из-за которой количество таксистов уменьшилось.

Об этом рассказал председатель правления Всеукраинской ОО "Украинская таксомоторная ассоциация" Андрей Антонюк в комментарии "Телеграфу". По его словам, на ситуацию влияют сразу несколько факторов.

"Как до войны было 99% такси незаконным, так оно и осталось. Однако услуги дорожают и будут продолжать расти в стоимости. В результате повсюду тяжелая ситуация, и на рынке такси тоже", — отмечает Антонюк.

Эксперт объясняет, что война привела к нестабильности в экономике, что повлекло за собой подорожание топлива и запчастей для автомобилей. Дальше цены поддержат еще больше, ведь горючее вырастет в стоимости из -за повышения акцизов.

"Заработки таксистов за время войны уменьшились. За время войны выросла затратная часть. Стоимость обслуживания авто выросла, потому что запчасти импортные, а курс гривны упал. Горючее выросло на 20-30%. Затратная часть выросла, а услуга выросла не существенно. Заработки таксистов упали. Именно поэтому водителей не хватает.

Он отмечает, что сейчас не выгодно работать водителем. Хотя цена на услугу такси дорожает, но затратная часть выросла.

"Заработки упали, все меньше идут сюда профессионалов. Водителем работать не выгодно", – объясню эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве сократили количество поездов в метро из-за мобилизации. В столичной подземке возник дефицит машинистов.