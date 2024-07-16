Идеально подходят для города и не только: представлен топ-10 хэтчбеков 2024 года
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От экономичных городских моделей до мощных спортивных версий – лучшие модели хэтчбеков 2024 года
Хэтчбеки – это универсальные и практичные автомобили, сочетающие компактные размеры с просторным салоном и багажником. Они предлагают идеальный баланс между маневренность городского автомобиля и функциональностью семейного транспорта, что делает их привлекательным выбором для широкого круга водителей и особенно для новичков.
Британское издание "Autocar" подготовило обзор 10 лучших хот-хэтчей 2024 года. Рассмотрим подробно некоторые из них.
Toyota GR Yaris
Toyota GR Yaris остается лидером рейтинга, поражая экспертов своими характеристиками и динамикой. Ключевые особенности:
- 1,6-литровый 3-цилиндровый турбодвигатель мощностью 257 л.с.
- Полный повод.
- Разгон до 100 км/ч за 5,5 секунды.
- Обновленная версия 2024 будет иметь 276 л.с. и 390 Нм крутящего момента.
- Опциональная 8-ступенчатая автоматическая коробка.
Эксперты отмечают потрясающую динамику GR Yaris на извилистых дорогах и увлекательное поведение полноприводной трансмиссии. Среди недостатков высокая посадка водителя и недостаточно эмоциональный звук двигателя.
Honda Civic Type R
Honda Civic Type R занимает второе место, предлагая усовершенствованную версию предыдущего поколения. Последний вариант имеет:
- 2,0-литровый турбодвигатель мощностью 325 л.с.
- Разгон 0-100 км/ч за 5,4 секунды.
- Максимальная скорость 170 км/ч.
- Улучшенная подвеска и более жесткий кузов.
- Усовершенствованная 6-ступенчатая механическая коробка передач.
Civic Type R удивляет своей управляемостью, мощностью и комфортом в повседневном использовании, но жесткое шасси может ухудшить сцепление на мокрой дороге. Также значительное повышение цены и ограниченная доступность могут отпугнуть некоторых покупателей.
Hyundai i20 N
Hyundai i20 N – это компактный и легкий хот-хэтч, вдохновленный раллийными автомобилями. Эта модель может похвастаться следующими характеристиками:
- 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 201 л.с.
- 6-ступенчатая механическая коробка.
- Механический дифференциал повышенного трения.
- Отличная управляемость и точность управления.
Hyundai i20 N отличается своей спортивной настройкой и динамикой, хотя некоторые могут найти его слишком жестким для повседневного использования. Также имеет меньший размер багажника, чем у конкурентов. И не такую уж поразительную динамику.
Форд Фокус ST
Ford Focus ST предлагает сбалансированное сочетание мощности и практичности. Этот хэтчбек предлагает водителю:
- Адаптивные амортизаторы.
- Электронно-управляемый дифференциал повышенного трения.
- Опциональный Track Pack с улучшенной подвеской и тормозами.
- Выразительная управляемость и характер.
Focus ST обеспечивает увлекательный опыт вождения, хотя и не столь экстремальный, как некоторые предыдущие модели Ford. Также имеет не лучшую механическую трансмиссию.
Mercedes-AMG A45 S
Mercedes-AMG A45 S завершает пятерку лидеров, предлагая невероятную мощность в вместившем компактном кузове:
- 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 416 л.
- Полный повод.
- Впечатляющую динамику и управляемость.
- Роскошный интерьер.
Несмотря на выдающиеся характеристики, высокая цена делает A45 S менее доступным для большинства покупателей в сегменте хот-хэтчей. Также эта модель имеет очень сложную конфигурацию шасси.
Орошают рейтинг 5 хот-хэтчей: Audi RS 3, Volkswagen Golf R, Volkswagen Golf GTI, Hyundai i30 N и Cupra Born. Они показывают широкий спектр подходов к созданию спортивных компактных автомобилей. Эти модели представляют разные типы привода (передний, полный, задний) и силовых установок (бензиновые и электрические), удовлетворяя разные потребности и предпочтения водителей.
Эти модели демонстрируют разнообразие современного рынка хэтчбеков, предлагая широкий выбор от классических бензиновых версий до инновационных электрических моделей. Каждая из них имеет свои уникальные характеристики и преимущества, удовлетворяя разные потребности и предпочтения водителей, которые ищут сочетание спортивности и практичности в компактном автомобиле.
Ранее "Телеграф" писал, что Hyundai выпускает бюджетный электрокар. Разработчики заявили, что у него есть запас хода 350 км.