Идеально подходят для города и не только: представлен топ-10 хэтчбеков 2024 года

От экономичных городских моделей до мощных спортивных версий – лучшие модели хэтчбеков 2024 года

Хэтчбеки – это универсальные и практичные автомобили, сочетающие компактные размеры с просторным салоном и багажником. Они предлагают идеальный баланс между маневренность городского автомобиля и функциональностью семейного транспорта, что делает их привлекательным выбором для широкого круга водителей и особенно для новичков.

Британское издание "Autocar" подготовило обзор 10 лучших хот-хэтчей 2024 года. Рассмотрим подробно некоторые из них.

Toyota GR Yaris

Toyota GR Yaris остается лидером рейтинга, поражая экспертов своими характеристиками и динамикой. Ключевые особенности:

1,6-литровый 3-цилиндровый турбодвигатель мощностью 257 л.с.

Полный повод.

Разгон до 100 км/ч за 5,5 секунды.

Обновленная версия 2024 будет иметь 276 л.с. и 390 Нм крутящего момента.

Опциональная 8-ступенчатая автоматическая коробка.

Эксперты отмечают потрясающую динамику GR Yaris на извилистых дорогах и увлекательное поведение полноприводной трансмиссии. Среди недостатков высокая посадка водителя и недостаточно эмоциональный звук двигателя.

Honda Civic Type R

Honda Civic Type R занимает второе место, предлагая усовершенствованную версию предыдущего поколения. Последний вариант имеет:

2,0-литровый турбодвигатель мощностью 325 л.с.

Разгон 0-100 км/ч за 5,4 секунды.

Максимальная скорость 170 км/ч.

Улучшенная подвеска и более жесткий кузов.

Усовершенствованная 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Civic Type R удивляет своей управляемостью, мощностью и комфортом в повседневном использовании, но жесткое шасси может ухудшить сцепление на мокрой дороге. Также значительное повышение цены и ограниченная доступность могут отпугнуть некоторых покупателей.

Hyundai i20 N

Hyundai i20 N – это компактный и легкий хот-хэтч, вдохновленный раллийными автомобилями. Эта модель может похвастаться следующими характеристиками:

1,6-литровый турбодвигатель мощностью 201 л.с.

6-ступенчатая механическая коробка.

Механический дифференциал повышенного трения.

Отличная управляемость и точность управления.

Hyundai i20 N отличается своей спортивной настройкой и динамикой, хотя некоторые могут найти его слишком жестким для повседневного использования. Также имеет меньший размер багажника, чем у конкурентов. И не такую уж поразительную динамику.

Форд Фокус ST

Ford Focus ST предлагает сбалансированное сочетание мощности и практичности. Этот хэтчбек предлагает водителю:

Адаптивные амортизаторы.

Электронно-управляемый дифференциал повышенного трения.

Опциональный Track Pack с улучшенной подвеской и тормозами.

Выразительная управляемость и характер.

Focus ST обеспечивает увлекательный опыт вождения, хотя и не столь экстремальный, как некоторые предыдущие модели Ford. Также имеет не лучшую механическую трансмиссию.

Mercedes-AMG A45 S

Mercedes-AMG A45 S завершает пятерку лидеров, предлагая невероятную мощность в вместившем компактном кузове:

2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 416 л.

Полный повод.

Впечатляющую динамику и управляемость.

Роскошный интерьер.

Несмотря на выдающиеся характеристики, высокая цена делает A45 S менее доступным для большинства покупателей в сегменте хот-хэтчей. Также эта модель имеет очень сложную конфигурацию шасси.

Орошают рейтинг 5 хот-хэтчей: Audi RS 3, Volkswagen Golf R, Volkswagen Golf GTI, Hyundai i30 N и Cupra Born. Они показывают широкий спектр подходов к созданию спортивных компактных автомобилей. Эти модели представляют разные типы привода (передний, полный, задний) и силовых установок (бензиновые и электрические), удовлетворяя разные потребности и предпочтения водителей.

Эти модели демонстрируют разнообразие современного рынка хэтчбеков, предлагая широкий выбор от классических бензиновых версий до инновационных электрических моделей. Каждая из них имеет свои уникальные характеристики и преимущества, удовлетворяя разные потребности и предпочтения водителей, которые ищут сочетание спортивности и практичности в компактном автомобиле.

Ранее "Телеграф" писал, что Hyundai выпускает бюджетный электрокар. Разработчики заявили, что у него есть запас хода 350 км.