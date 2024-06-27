Представлен бюджетный электрокар Hyundai Inster: запас хода составляет 350 км (фото)

Hyundai Inster станет конкурентом

Hyundai расширяет свой ассортимент электромобилей, представляя новый городской хэтчбек Inster. Этот автомобиль, созданный на базе продаваемого в Южной Корее бензинового Casper, является ответом компании на спрос на компактные электрокары в городских условиях.

Inster, разработанный с учетом европейского рынка, несколько больше своего бензинового предшественника. Об этом рассказывает Motor1.

Hyundai Inster: технические характеристики

Его длина составляет 3,82 м, ширина – 1,61 м, а высота – 1,57 м. Увеличенная до 2,58 м колесная база обеспечивает дополнительное пространство в салоне.

Покупателям предложат два варианта комплектации. Базовая модель оснащена аккумулятором на 42 кВтч, что обеспечивает запас хода около 300 км, и двигателем мощностью 71 кВт. Топовая версия имеет батарею емкостью 49 кВтч с дальностью пробега до 350 км и более мощным двигателем на 84 кВт. Обе модификации имеют крутящий момент 146 Нм.

Несмотря на скромные динамические показатели (разгон до 100 км/ч за 11,7 секунды в базовой версии и 10,6 секунды в топовой), Inster поражает своей функциональностью. Автомобиль имеет складные передние сиденья и задние раздвижные, что позволяет трансформировать салон под различные потребности. Объем багажника варьируется от 238 до 351 литра.

Несмотря на компактные размеры, Inster оснащен передовыми технологиями, включая адаптивный круиз-контроль, круговые камеры, беспроводную зарядку для смартфонов и систему помощи при движении по шоссе. Стандартное оснащение включает в себя два 10,25-дюймовых экрана, а среди опций есть подогрев сидений, панорамная крыша и технология V2L для питания внешних устройств.

Дизайн Inster отличается пиксельной оптикой, характерной для линейки Ioniq, а интерьер радует наличием физических кнопок управления. Помимо обычной версии, планируется выпуск более "внедорожной" модификации Inster Cross.

Hyundai планирует продавать Inster не только в Европе, но и на домашнем корейском рынке, а также на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так компания стремится расширить свое присутствие в сегменте доступных электромобилей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что зарядка электрокара через 10 минут станет реальностью уже в этом году. Но украинцы, вероятно, не смогут воспользоваться этими технологиями в ближайшее время.