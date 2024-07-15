С этой моделью Volkswagen не оберешься проблем: почему ее не стоит брать на вторичном рынке
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Автомобиль, который несмотря на высокое качество и богатое оснащение, не оправдал ожиданий
Многие модели Volkswagen славятся своей надежностью. Владельцы отмечают, что автомобили редко ломаются и требуют минимального обслуживания. Но один из них так и не смог достичь коммерческого успеха, на который рассчитывали производители.
Volkswagen Phaeton, представленный в 2002 году, был амбициозной попыткой немецкого автопроизводителя выйти на рынок премиальных седанов. Несмотря на впечатляющие технические характеристики и высокий уровень комфорта, модель не смогла завоевать популярность среди покупателей. И на то есть несколько причин.
Роскошь и комфорт
Phaeton отличался богатым оснащением и высоким уровнем комфорта:
- многозонный климат-контроль с ионизацией воздуха,
- мультиконтурные передние сиденья с массажем,
- пневматическая подвеска,
- кожаная отделка салона,
- электрические шторки на задних окнах.
Владельцы отмечают исключительную плавность хода и просторный салон, способный с комфортом разместить четырех высоких пассажиров. Дизайн довольно строгий, во всяком случае, если речь идет об экстерьере.
Проблемы эксплуатации
Несмотря на качественную сборку, с возрастом Phaeton начинает доставлять хозяевам проблемы. Самые спространенніе из них:
- коррозия кузова, особенно в нижней части, колесных арках и подкапотном пространстве;
- недолговечность пневматической подвески (ресурс 30-50 тыс. км);
- высокая стоимость запчастей и обслуживания.
Эти факторы делают Phaeton довольно затратным в эксплуатации автомобилем, особенно для машин с большим пробегом. Но главной проблемой Phaeton стал его имидж. В сегменте премиальных седанов, где репутация бренда играет ключевую роль, Volkswagen не смог конкурировать с устоявшейся "немецкой тройкой" (Mercedes-Benz, BMW, Audi) и даже японским Lexus.
Ранее "Телеграф" писал про двигатель Volkswagen с ресурсом до 1 млн км. Он установлен на такие модели, как Volkswagen Golf, Passat, Jetta, Tiguan и другие.