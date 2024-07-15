С этой моделью Volkswagen не оберешься проблем: почему ее не стоит брать на вторичном рынке

Автомобиль, который несмотря на высокое качество и богатое оснащение, не оправдал ожиданий

Многие модели Volkswagen славятся своей надежностью. Владельцы отмечают, что автомобили редко ломаются и требуют минимального обслуживания. Но один из них так и не смог достичь коммерческого успеха, на который рассчитывали производители.

Volkswagen Phaeton, представленный в 2002 году, был амбициозной попыткой немецкого автопроизводителя выйти на рынок премиальных седанов. Несмотря на впечатляющие технические характеристики и высокий уровень комфорта, модель не смогла завоевать популярность среди покупателей. И на то есть несколько причин.

Роскошь и комфорт

Phaeton отличался богатым оснащением и высоким уровнем комфорта:

многозонный климат-контроль с ионизацией воздуха,

мультиконтурные передние сиденья с массажем,

пневматическая подвеска,

кожаная отделка салона,

электрические шторки на задних окнах.

Владельцы отмечают исключительную плавность хода и просторный салон, способный с комфортом разместить четырех высоких пассажиров. Дизайн довольно строгий, во всяком случае, если речь идет об экстерьере.

Проблемы эксплуатации

Несмотря на качественную сборку, с возрастом Phaeton начинает доставлять хозяевам проблемы. Самые спространенніе из них:

коррозия кузова, особенно в нижней части, колесных арках и подкапотном пространстве;

недолговечность пневматической подвески (ресурс 30-50 тыс. км);

высокая стоимость запчастей и обслуживания.

Эти факторы делают Phaeton довольно затратным в эксплуатации автомобилем, особенно для машин с большим пробегом. Но главной проблемой Phaeton стал его имидж. В сегменте премиальных седанов, где репутация бренда играет ключевую роль, Volkswagen не смог конкурировать с устоявшейся "немецкой тройкой" (Mercedes-Benz, BMW, Audi) и даже японским Lexus.

Ранее "Телеграф" писал про двигатель Volkswagen с ресурсом до 1 млн км. Он установлен на такие модели, как Volkswagen Golf, Passat, Jetta, Tiguan и другие.