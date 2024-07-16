Ідеально підходять для міста і не тільки: представлено топ-10 хетчбеків 2024 року

Від економічних міських моделей до потужних спортивних версій – найкращі моделі хетчбеків 2024 року

Хетчбеки — це універсальні та практичні автомобілі, які поєднують компактні розміри з просторим салоном та багажником. Вони пропонують ідеальний баланс між маневровість міського автомобіля та функціональністю сімейного транспорту, що робить їх привабливим вибором для широкого кола водіїв, та особливо – для новачків.

Британське видання "Autocar" підготувало огляд 10 найкращих хот-хетчів 2024 року. Розглянемо детально деякі з них.

Toyota GR Yaris

Toyota GR Yaris залишається лідером рейтингу, вражаючи експертів своїми характеристиками та динамікою. Ключові особливості:

1,6-літровий 3-циліндровий турбодвигун потужністю 257 к.с.

Повний привід.

Розгін до 100 км/год за 5,5 секунди.

Оновлена версія 2024 року матиме 276 к.с. та 390 Нм крутного моменту.

Опціональна 8-ступінчаста автоматична коробка передач.

Експерти відзначають приголомшливу динаміку GR Yaris на звивистих дорогах та захоплюючу поведінку повноприводної трансмісії. Серед недоліків — висока посадка водія та недостатньо емоційний звук двигуна.

Honda Civic Type R

Honda Civic Type R посідає друге місце, пропонуючи вдосконалену версію попереднього покоління. Останній варіант має:

2,0-літровий турбодвигун потужністю 325 к.с.

Розгін 0-100 км/год за 5,4 секунди.

Максимальна швидкість 170 км/год.

Покращена підвіска та жорсткіший кузов.

Вдосконалена 6-ступінчаста механічна коробка передач.

Civic Type R вражає своєю керованістю, потужністю та комфортом у повсякденному використанні, але жорстке шасі може погіршити зчеплення на мокрій дорозі. Також, значне підвищення ціни та обмежена доступність можуть відлякати деяких покупців.

Hyundai i20 N

Hyundai i20 N — це компактний і легкий хот-хетч, натхненний ралійними автомобілями. Ця модель може похизуватися такими характеристиками:

1,6-літровий турбодвигун потужністю 201 к.с.

6-ступінчаста механічна коробка передач.

Механічний диференціал підвищеного тертя.

Відмінна керованість та точність управління.

Hyundai i20 N вирізняється своєю спортивною налаштованістю та динамікою, хоча деякі можуть знайти його занадто жорстким для повсякденного використання. Також має менший розмір багажника, ніж у конкурентів. І не таку вже й вражаючу динаміку.

Ford Focus ST

Ford Focus ST пропонує збалансоване поєднання потужності та практичності. Цей хетчбек пропонує водієві:

Адаптивні амортизатори.

Електронно-керований диференціал підвищеного тертя.

Опціональний Track Pack з покращеною підвіскою та гальмами.

Виразна керованість та характер.

Focus ST забезпечує захопливий досвід водіння, хоча і не такий екстремальний, як деякі попередні моделі Ford. Також має не найкраще механічну трансмісію.

Mercedes-AMG A45 S

Mercedes-AMG A45 S завершує п'ятірку лідерів, пропонуючи неймовірну потужність у компактному кузові, що вмістив:

2,0-літровий чотирициліндровий двигун потужністю 416 к.с.

Повний привід.

Вражаючу динаміку та керованість.

Розкішний інтер'єр.

Попри видатні характеристики, висока ціна робить A45 S менш доступним для більшості покупців у сегменті хот-хетчів. Також ця модель маєнадто складну конфігурацію шасі.

Зарошують рейтинг 5 хот-хетчів: Audi RS 3, Volkswagen Golf R, Volkswagen Golf GTI, Hyundai i30 N та Cupra Born. Вони демонструють широкий спектр підходів до створення спортивних компактних автомобілів. Ці моделі представляють різні типи приводу (передній, повний, задній) та силових установок (бензинові та електричні), задовольняючи різні потреби та вподобання водіїв.

Ці моделі демонструють різноманітність сучасного ринку хетчбеків, пропонуючи широкий вибір від класичних бензинових версій до інноваційних електричних моделей. Кожна з них має свої унікальні характеристики та переваги, задовольняючи різні потреби та вподобання водіїв, які шукають поєднання спортивності та практичності в компактному автомобілі.

Раніше "Телеграф" писав, що Hyundai випускає бюджетний електрокар. Розробники заявили, що він має запас ходу 350 км.