Seat снимает с производства популярную в Украине модель внедорожника

Авто заменит другой внедорожник

Семейный внедорожник Seat Tarraco, имеющий общие черты из Skoda Kodiaq прошлой генерации и Volkswagen Tiguan Allspace, доступен на британском рынке с 2018 года. В Украине он начал продаваться несколько позже.

Теперь автопроизводитель решил снять его с производства. Об этом пишет Autocar.

На что заменят Tarraco

Компания Seat сообщает об успешности модели Tarraco, но отмечает, что преемник для нее не планируется. Вместо этого с середины 2024 года акцент будет сделан на новой модели Cupra Terramar, которая, по мнению производителя, эффективно заполнит эту нишу.

Производство Tarraco прекратится до второго квартала 2024 года. Новый Cupra Terramar, который будет несколько компактнее Tarraco (на 20 см короче), будет иметь разнообразные силовые установки, например гибридные и бензиновые двигатели.

Ожидается, что гибридная версия сможет преодолеть до 100 км только на электротяге. Это поставит ее в один ряд с новыми моделями Volkswagen Passat и Skoda Superb в кузове универсал.

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