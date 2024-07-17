Творця культових BMW та Rolls-Royce знайшли мертвим в розкішному особняку: чим він запам'ятався (фото)

70-річний дизайнер став жертвою жорстокого вбивства, що сколихнуло автомобільну спільноту

У світі автомобільного дизайну сталася трагедія. Ян Кемерон, колишній головний дизайнер Rolls-Royce, був знайдений мертвим у своєму будинку в Німеччині. Його виявили з численними ножовими пораненнями у своєму маєтку в місті Дітценбах, недалеко від Франкфурта.

Як повідомляють ЗМІ, поліція Німеччини розпочала розслідування цього жорстокого вбивства. За попередніми даними, Кемерон міг знати свого вбивцю, оскільки на місці злочину не було виявлено ознак злому. Слідчі також повідомили, що з будинку зникли цінні речі. Розслідування триває, і поліція досі з'ясовує всі обставини.

Чим був відомий Ян Кемерон

Кемерон був відомим фігурою в автомобільній індустрії. Він працював у Rolls-Royce протягом 17 років і зробив значний внесок у дизайн культових моделей бренду. Але розпочав він свою кар'єру в автомобільному дизайні з роботи в знаменитій італійській студії Pininfarina. Там Кемерон брав участь у розробці Lancia Monte Carlo.

У 1992 році він приєднався до BMW як менеджер з екстер'єрного дизайну. На цій посаді брав участь у створенні таких знакових моделей, як BMW E46 3-ї серії та спортивний родстер BMW Z8.

Проте однією з найвідоміших робіт Кемерона став Rolls-Royce Phantom VII, який був представлений у 2003 році як перша модель Rolls-Royce під керівництвом BMW. Його внесок у розвиток дизайну Rolls-Royce залишиться назавжди в історії автомобілебудування.

Раніше "Телеграф" писав, що Rolls-Royce представив найдорожчий автомобіль у світі. Планували випустити всього чотири таких кабріолети.