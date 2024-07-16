Популярная модель Nissan возвращается на европейский рынок: новая версия кроссовера стала еще мощнее

Nissan возвращает свое спортивное подразделение Nismo на европейский рынок

Японский автопроизводитель Nissan представил на Токийском автосалоне 2024 года новую высокопроизводительную версию своего электрического кроссовера — Ariya Nismo. Это знаменует возвращение спортивного подразделения Nismo на европейский рынок после долгого перерыва.

Компания официально подтвердила, что Ariya Nismo будет продаваться в Европе, что расширит линейку электромобилей Nissan на этом рынке. Это решение демонстрирует стремление Nissan укрепить свои позиции в сегменте высокопроизводительных электромобилей в Европе.

Nissan Ariya Nismo: что это за авто

Ariya Nismo создан на базе топовой версии Ariya e-4orce, но получил ряд существенных улучшений:

увеличение мощности на 10%,

специально настроенная динамика дроссельной заслонки.

эксклюзивный режим вождения Nismo,

агрессивный аэродинамический обвес.

Автомобиль доступен в двух версиях. Это Nismo B6 с аккумулятором 66 кВт·ч, мощностью 362 л.с. и крутящим моментом 560 Нм и Nismo B9 с батареей 91 кВт·ч, выдающей 429 л.с. и 600 Нм крутящего момента.

Хотя точные динамические характеристики пока не раскрыты, ожидается, что Ariya Nismo будет значительно быстрее стандартной версии, разгоняющейся до 100 км/ч за 5,1 секунды. Под Ariya Nismo установлены шины, разработанные специально для него, с 20-дюймовыми легкосплавными дисками для улучшения его траектории и способности проходить повороты на трассе. Nissan обещает, что автомобиль обеспечит "образцовую" управляемость.

Внешне Nismo-версия отличается более агрессивным дизайном с увеличенным передним сплиттером, вихревыми генераторами на крыше, глубокими боковыми юбками и спойлером "утиный хвост". Все эти элементы призваны улучшить аэродинамику автомобиля.

В салоне установлены спортивные сиденья с отделкой из замши и красными акцентами. Красная полоса также присутствует на элементах экстерьера. Nissan Ariya Nismo демонстрирует стремление компании сочетать экологичность электромобилей со спортивным характером, что может привлечь новую аудиторию покупателей в Европе. Ожидается, что на европейский рынок авто выйдет в конце 2024 года.

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