В тесте на скорость недорогой электрокар неожиданно разнес Rolls-Royce, "Гелик" и даже Lamborghini (видео)

Дешевый электрокар разнес самых серьезных конкурентов

Электромобили продолжают разрушать устоявшиеся мифы об их недостаточной мощности и скорости. Ярким примером этого стало недавнее соревнование по драг-рейсингу.

Оно продемонстрировало возможности современных электрокаров. Соответствующее видео было опубликовано на Youtube-канале CarExpert.

В этом необычном заезде встретились четыре совершенно разных автомобиля. С одной стороны – три представителя роскошного сегмента SUV: экстравагантный Lamborghini Urus Essenza SCV12, изысканный Mansory Rolls-Royce Cullinan и брутальный Brabus Mercedes-AMG G63. Эти автомобили воплощают в себе все самое лучшее, что может предложить мир роскошных внедорожников с двигателями внутреннего сгорания. Они поражают не только своим внешним видом и ценой, но и мощными моторами, способными генерировать более 600 лошадиных сил.

С другой стороны – скромный с виду Hyundai Ioniq 5 N, электромобиль среднего ценового диапазона, который стоит от $66,100. На фоне своих ярких конкурентов он выглядел довольно незаметно, но именно этот автомобиль стал настоящей звездой состязания.

Результаты заездов повергли в шок даже опытных автолюбителей. Hyundai Ioniq 5 N прошел четверть мили за невероятные 11.32 секунды, оставив далеко позади своих именитых соперников. Lamborghini Urus финишировал вторым с результатом 12:43 секунды, за ним — Mercedes-AMG G63 со временем 12:59 секунды, а замкнул четверку Rolls-Royce Cullinan, преодолев дистанцию за 13:29 секунды.

Это соревнование продемонстрировало, что современные электромобили не только не уступают скорости и мощности традиционным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, но во многих случаях даже превосходят их. Hyundai Ioniq 5 N доказал, что электрический привод может обеспечить хорошую динамику и производительность, при этом оставаясь доступным широкому кругу покупателей.

Этот заезд стал еще одним доказательством того, что эра электромобилей не просто наступила – она бросает вызов устоявшимся представлениям об автомобильной индустрии, демонстрируя, что будущее за экологически чистыми, мощными и доступными электрокарами.

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