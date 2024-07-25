Масштабное ДТП с фурами на Львовщине парализовало движение по трассе: только чудом никто не погиб (фото, видео)

В ГСЧС сообщили о травмированном, его отвезли в больницу

Утром 25 июля произошло серьезное ДТП на трассе между Львовом и Тернополем. Вблизи села Красное столкнулись два крупногабаритных грузовых автомобиля.

В результате аварии движение на этом участке дороги полностью заблокировано. Информацию об инциденте обнародовал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, авария произошла примерно в 7:00 утра. Из-за столкновения двух тягачей движение на трассе существенно затруднено. Для водителей, планирующих путешествие по этому маршруту, организовали объезд. Альтернативный путь – через дорогу местного значения в селе Красное.

На месте происшествия работают правоохранители и несколько бригад скорой помощи. Они занимаются ликвидацией последствий аварии и предоставлением необходимой помощи.

Как видно на фото и видео, один из грузовиков очень поврежден. Тент порвался и товар высыпался на дорогу. У другого грузовика очень повреждена кабина водителя. В ГСЧС Львовщины рассказали, что спасатели деблокировали водителя MAN. Он получил травмы средней тяжести и был доставлен в местную больницу. Только чудом никто не погиб.

Напомним, ранее "Телеграф писал о жутком ДТП в Броварском районе. Мотоциклист попал под авто и загорелся.