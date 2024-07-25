Масштабна ДТП з фурами на Львівщині паралізувала рух трасою: лише дивом ніхто не загинув (фото, відео)

У ДСНС повідомили про травмованого, його відвезли до лікарні

Вранці 25 липня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода на трасі між Львовом та Тернополем. Поблизу села Червоне зіткнулися два великогабаритні вантажні автомобілі.

Внаслідок аварії рух на цій ділянці дороги повністю заблоковано. Інформацію про інцидент оприлюднив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

За його словами, аварія сталася приблизно о 7:00 ранку. Через зіткнення двох тягачів рух на трасі суттєво ускладнено. Для водіїв, які планують подорож цим маршрутом, організували об'їзд. Альтернативний шлях — через дорогу місцевого значення у селі Червоне.

На місці події працюють правоохоронці та кілька бригад швидкої медичної допомоги. Вони займаються ліквідацією наслідків аварії та наданням необхідної допомоги.

Як видно на фото та відео, одна з вантажівок дуже пошкоджена. Тент порвався і товар висипався на дорогу. В іншої вантажівки дуже пошкоджена кабіна водія. У ДСНС Львівщини розповіли, що рятувальники деблокували водія MAN. Він отримав травми середньої важкості і був доставлений до місцевої лікарні. Лише дивом ніхто не загинув.

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