Нужно ли прокачивать тормоза в авто: как происходит эта процедура и кому необходима

Вождение с воздухом в тормозной системе опасно.

Прокачка тормозов – это важная процедура обслуживания автомобиля, которая заключается в удалении воздушных пузырьков из тормозной системы. Эти пузырьки могут существенно снизить эффективность торможения.

Воздух в системе (которую часто называют контуром) появляется из-за перегрева и закипания тормозной жидкости или при проведении ремонтных работ. Процесс прокачки обычно предполагает замену тормозной жидкости по специальному алгоритму, что предотвращает попадание воздуха в контур. Рассказываем, как это происходит и кому необходима прокачка тормозов.

Прокачка тормозов может быть необходима в следующих случаях:

Плановая замена жидкости. На новых автомобилях первую замену обычно производят через 3 года, а затем каждые 2 года. Такая частота обусловлена гигроскопичностью тормозной жидкости – она активно впитывает влагу из окружающей среды, что снижает ее температуру кипения. После любых работ, связанных с разгерметизацией тормозного контура, например, замена суппорта, тормозной трубки или главного тормозного цилиндра. При ухудшении работы тормозов, что может произойти из-за чрезмерной нагрузки, например, при интенсивном движении по горной местности. При достижении критической температуры жидкость может закипеть, образуя пузыри в суппортах и шлангах.

Процесс прокачки тормозов включает в себя поэтапную замену старой жидкости на новую, начиная с самого удаленного от бачка колеса. Эту процедуру можно выполнять вдвоем или самостоятельно, используя специальные устройства или народные методы.

Что будет, если в тормозной системе будет воздух

Наличие воздуха в тормозной системе снижает эффективность торможения, поскольку воздух, в отличие от жидкости, сжимается. Это приводит к тому, что часть давления от главного тормозного цилиндра поглощается воздухом и для достижения нужного эффекта торможения приходится сильнее давить на педаль.

Кроме того, педаль может стать "мягкой" или "губчатой". Вам придется нажимать на нее сильнее и глубже, чтобы добиться желаемого эффекта торможения. Из-за сжатия воздуха может возникнуть небольшая задержка между нажатием на педаль и началом торможения, что критично в экстренных ситуациях.

Ранее "Телеграф" писал, что водителям в Украине могут выписать необычный штраф за тормозную жидкость в автомобиле. В некоторых случаях водители могут временно отстранить от управления транспортным средством до устранения нарушений.