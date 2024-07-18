Отставить панику: как быстро остановить автомобиль на "автомате", если отказали тормоза

Что делать, если вдруг отказали тормоза

Даже самые современные автомобили не застрахованы от технических неисправностей. Одна из самых опасных ситуаций, с которой может столкнуться водитель – это отказ тормозов на высокой скорости.

В современном автомобиле с автоматической коробкой передач и электрическим стояночным тормозом отказ основной тормозной системы может показаться катастрофой. Однако даже в такой ситуации есть способы остановить машину и избежать аварии. Наш эксперт делится важными советами, которые могут спасти жизнь.

Сохраняйте спокойствие

Первое и самое главное правило – не паниковать. Паника может привести к неправильным действиям и усугубить ситуацию. Помните, у вас есть инструменты для контроля над автомобилем даже при отказе основных тормозов.

Шаг 1: используйте ручной режим коробки передач

Если ваша автоматическая коробка передач оснащена ручным режимом, немедленно переключитесь на него. Начните последовательно понижать передачи. Это поможет замедлить автомобиль за счет торможения двигателем.

Шаг 2: активируйте электрический стояночный тормоз

Современные электрические стояночные тормоза могут быть использованы как аварийные. Найдите кнопку электрического стояночного тормоза, нажмите и удерживайте ее. Это активирует тормозную систему и начнет замедлять автомобиль.

Важные замечания

Не отпускайте кнопку стояночного тормоза резко, это может привести к потере контроля над автомобилем. Старайтесь направить автомобиль в безопасную зону, избегая столкновений с другими участниками движения. И не забудьте включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других водителей о нештатной ситуации.

Чтобы избежать подобных ситуаций, регулярно проводите техническое обслуживание вашего автомобиля. Особое внимание уделяйте состоянию тормозной системы. А при малейших признаках неисправности тормозов немедленно обращайтесь в сервис.

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