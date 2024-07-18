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Отставить панику: как быстро остановить автомобиль на "автомате", если отказали тормоза

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Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Экстренная остановка при отказе тормозов
Экстренная остановка при отказе тормозов. Фото shutterstock.com

Что делать, если вдруг отказали тормоза

Даже самые современные автомобили не застрахованы от технических неисправностей. Одна из самых опасных ситуаций, с которой может столкнуться водитель – это отказ тормозов на высокой скорости.

В современном автомобиле с автоматической коробкой передач и электрическим стояночным тормозом отказ основной тормозной системы может показаться катастрофой. Однако даже в такой ситуации есть способы остановить машину и избежать аварии. Наш эксперт делится важными советами, которые могут спасти жизнь.

Сохраняйте спокойствие

Первое и самое главное правило – не паниковать. Паника может привести к неправильным действиям и усугубить ситуацию. Помните, у вас есть инструменты для контроля над автомобилем даже при отказе основных тормозов.

Шаг 1: используйте ручной режим коробки передач

Если ваша автоматическая коробка передач оснащена ручным режимом, немедленно переключитесь на него. Начните последовательно понижать передачи. Это поможет замедлить автомобиль за счет торможения двигателем.

Шаг 2: активируйте электрический стояночный тормоз

Современные электрические стояночные тормоза могут быть использованы как аварийные. Найдите кнопку электрического стояночного тормоза, нажмите и удерживайте ее. Это активирует тормозную систему и начнет замедлять автомобиль.

Важные замечания

Не отпускайте кнопку стояночного тормоза резко, это может привести к потере контроля над автомобилем. Старайтесь направить автомобиль в безопасную зону, избегая столкновений с другими участниками движения. И не забудьте включить аварийную сигнализацию, чтобы предупредить других водителей о нештатной ситуации.

Чтобы избежать подобных ситуаций, регулярно проводите техническое обслуживание вашего автомобиля. Особое внимание уделяйте состоянию тормозной системы. А при малейших признаках неисправности тормозов немедленно обращайтесь в сервис.

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