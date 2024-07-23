Водителям выписывают необычный штраф за тормозную жидкость: как могут наказать

Какие штрафы ждут водителей за самовольное вмешательство в тормозную систему

Кто из нас не мечтал "прокачать" свой автомобиль? Но когда дело доходит до тормозной системы, лучше дважды подумать.

Недавно в Украине ужесточили ответственность за самовольное вмешательство в "тормоза". Разберемся, что к чему.

Почему вмешательство в тормозную систему опасно

Тормозная система является одной из важнейших систем автомобиля, непосредственно влияющей на его безопасность. Производители автомобилей проектируют тормозные системы с учетом всех технических характеристик конкретной модели, чтобы обеспечить максимальную эффективность и безопасность. Даже если вы решили самостоятельно заменить тормозную жидкость, делать это нужно крайне ответственно.

Как и все гидравлические жидкости, тормозная жидкость не сжимается. Когда вы нажимаете на тормоз педаль, жидкость перемещается по системе от одного конца к другому. Это усилие наконец передается на тормозные колодки, которые прижимаются к колесам и останавливают автомобиль. Если тепло, выделяемое при торможении, нагреет тормозную жидкость выше допустимого для нее уровня, она закипит и выделится пар. Смесь жидкости и пара станет сжимающейся, а педаль тормозов может "провалиться" и торможение не произойдет.

Что именно запрещено:

менять конструкцию тормозов по своему усмотрению,

использовать "левую" тормозную жидкость,

ставить детали, не предусмотренные для вашей модели.

Проще говоря, все, что не одобрил производитель вашего автомобиля – под запретом. А водители, нарушающие эти требования, могут быть оштрафованы.

Какие штрафы предусмотрены

За первое нарушение водитель может быть оштрафован на сумму от 340 до 680 гривен. В случае повторного нарушения в течение года штраф может увеличиться до 850-1700 гривен. В некоторых случаях водители могут временно отстранить от управления транспортным средством до устранения нарушений.

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